Sáng nay có 423 ca mắc Covid-19 lây nhiễm trong nước

Theo Bộ Y tế, sáng nay Việt Nam có 425 ca mắc Covid-19 mới, là các bệnh nhân thứ 24386 - 24810 tại Việt Nam. Trong đó, 2 ca nhập cảnh cách ly ngay sau khi tại Thái Bình và An Giang.

423 ca mắc do lây nhiễm trong nước, ghi nhận tại TP.HCM 350 ca; Long An 37 ca; Đồng Nai 15 ca; Phú Yên 6 ca; An Giang 5 ca; Khánh Hòa 4 ca; Bắc Ninh 3 ca; Vĩnh Phúc, Gia Lai và Bạc Liêu mỗi tỉnh 1 ca.

377/423 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Sáng nay, 6 tỉnh, thành có ca mắc liên quan TP.HCM, do lây nhiễm trong nước.

Theo Bộ Y tế, trong 2 ca nhập cảnh, bệnh nhân 22406 (nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại H.An Phú, An Giang) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang.

Bệnh nhân 24401 (nữ, 43 tuổi, địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thái Bình.

423 ca ghi nhận trong nước, trong đó, 6 ca tại Phú Yên là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

1 ca ghi nhận tại Vĩnh Phúc (nữ, 35 tuổi, địa chỉ tại H.Yên Lạc, Vĩnh Phúc), có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã được cách ly.

1 ca ghi nhận tại Gia Lai (nam, 19 tuổi, địa chỉ tại H.Chư Sê, Gia Lai) có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế

Trong 4 ca tại Khánh Hòa, 3 ca liên quan đến bệnh nhân 17725 và 1 ca đang điều tra dịch tễ.

3 ca tại Bắc Ninh là các trường hợp có tiền sử đi về từ TP.HCM và Hà Nội, đã được cách ly.

5 ca tại An Giang gồm 4 ca là các trường hợp F1 và 1 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM.

Trong 15 ca tại Đồng Nai, 13 ca là các trường hợp F1 và 2 ca đang điều tra dịch tễ.

37 ca tại Long An gồm 16 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa và 21 ca có tiền sử đi về TP.HCM.

350 ca ghi nhận tại TP.HCM, trong đó, 307 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa và 43 ca đang điều tra dịch tễ.

1 ca ghi nhận tại Bạc Liêu (nam, 28 tuổi, địa chỉ tại H.Phước Long, Bạc Liêu) liên quan đến chợ Bình Điền (TP.HCM), đã được cách ly.

Theo Bộ Y tế, trong đợt dịch thứ 4 ( từ ngày 27.4) đến nay có 21.340 ca mắc mới ghi nhận trong nưcớc, trong đó 6.176 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hiện, 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Quảng Nam và Lào Cai.

Có thêm 22.647 người được tiêm chủng vắc xin Covid-19 trong ngày 8.7. Hiện, 249.532 người đã được tiêm đủ 2 mũi trong số 3,98 triệu người đã được tiêm vắc xin trên cả nước.