Nâng thời gian cách ly tập trung lên 21 ngày

Ngày 5.5, Bộ Y tế thông báo áp dụng thời gian cách ly tập trung 21 ngày đối với những người có tiếp xúc gần với các bệnh nhân Covid-19 và các trường hợp nhập cảnh, thay vì 14 ngày như trước đây.

Theo Bộ Y tế, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 với sự xuất hiện của những biến chủng mới của SARS-CoV-2 , các nhà khoa học phải nghiên cứu, đánh giá lại thời gian ủ bệnh của vi rút này, để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, tránh lây nhiễm từ những người có tiếp xúc gần với các ca bệnh Covid-19. Vì vậy, cần kéo dài thêm thời gian cách ly tập trung.

2 người Việt Nam dương tính tại Campuchia, Hà Tĩnh có 2 ca nghi nhiễm sau cách ly Chiều tối 5.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cập nhật về bệnh nhân tên L.K.L (ngụ P.4, Q.11) được phát hiện dương tính Covid-19 tại Campuchia qua test nhanh. Theo đó, HCDC nhận được thông tin từ Campuchia có 2 ca có kết quả test nhanh dương tính . Một người cư trú tại đường Trần Quý, P.4, Q.11; người còn lại ở Bình Dương. Ngày 26.4, trước khi qua Campuchia làm việc, 2 người này đã làm XN Covid-19 có kết quả âm tính. Ngày 28.4, cả 2 từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Campuchia trên chuyến bay K6839. Ngày 30.4, 2 người được XN test nhanh Covid-19 tại Campuchia và có kết quả dương tính. Trong khi chờ đợi kết quả khẳng định từ Campuchia, HCDC lập tức triển khai phòng chống dịch giống như một ca nhiễm mới. Điều tra, truy vết những địa điểm mà ca sinh sống tại Q.11 từng ghé qua, vệ sinh khử khuẩn nơi ở của người này. Hiện, đã cách ly tập trung và lấy mẫu 21 người tiếp xúc gần, 7 ca đã có kết quả âm tính, 14 ca đang chờ kết quả. Các ca F2 thực hiện cách ly tại nhà. Tối cùng ngày, ông Lê Ngọc Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trên địa bàn tỉnh này vừa phát hiện 2 người ở địa phương trở về từ nước ngoài nhiễm Covid-19 sau khi hoàn thành cách ly. Theo ông Châu, ngay trong đêm, lực lượng chức năng tiến hành truy vết, phong tỏa, cách ly và phun khử khuẩn khẩn trương những nơi 2 bệnh nhân này từng đến để khoanh vùng phòng chống dịch. Theo CDC Hà Tĩnh, 2 người vừa có kết quả dương tính Covid-19 đều là nữ, cùng trú H.Thạch Hà, trở về từ Campuchia và Dubai, được cách ly ngay, dương tính sau khi đã hoàn thành điều trị và cách ly tập trung. Duy Tính - Phạm Đức

Theo Bộ Y tế, hiện 40.736 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly. Trong số 3.022 ca mắc Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay, 1.626 ca mắc do lây nhiễm trong nước . Riêng từ ngày 27.4 (thời điểm ghi nhận ca bệnh của đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam) đến nay, đã có 56 ca mắc do lây nhiễm trong nước.

Cùng ngày, Bộ Y tế thông báo ghi nhận 26 ca mắc Covid-19 mới là các bệnh nhân thứ 2.997 - 3.022 tại Việt Nam. Trong đó, 8 ca nhập cảnh được cách ly ngay (tại Long An 1 ca, Tây Ninh 1 ca, Hải Dương 1 ca, Sóc Trăng 2 ca, Đà Nẵng 2 ca, TP.HCM 1 ca) và 18 ca mắc ghi nhận trong nước (tại Quảng Nam 1 ca, Hà Nội 1 ca, Đồng Nai 1 ca, Hải Dương 1 ca, BV Bệnh nhiệt đới T.Ư 14 ca).

Cách ly Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 Ảnh: Trần Cường

Phong tỏa Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2

Với 14 ca mắc Covid-19 được phát hiện cho đến 16 giờ ngày 5.5, trong đó có 2 nhân viên y tế, Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh, Hà Nội) đã phải cách ly “nội bất xuất, ngoại bất nhập” từ 8 giờ ngày 5.5 đến hết ngày 19.5. Trong thời gian cách ly y tế , BV sẽ chỉ tiếp nhận điều trị các ca bệnh mới dương tính Covid-19, không nhận khám, chữa bệnh thông thường.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn âm tính với Covid-19 Theo Bộ Y tế, sau khi dẫn đầu đoàn công tác sang hỗ trợ và trao quà tặng Bộ Y tế Lào trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trở về Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và các thành viên đoàn công tác đã phải cách ly tập trung. Trong đoàn này có bác sĩ N.Q.H được phát hiện mắcCovid-19. Ngày 5.5, kết quả XN Covid-19 của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và những người tiếp xúc gần là âm tính. V.H - L.C Ca “chỉ điểm” ổ dịch tại BV này chính là bác sĩ (BS) N.Q.H, đang làm việc tại khoa hồi sức cấp cứu, được phát hiện dương tính Covid-19 tại Lào. Ngay sau khi thông tin BS này nghi mắc Covid-19 từ Lào báo về, các cơ quan chức năng và BV Bệnh nhiệt đới T.Ư đã lập tức tiến hành các biện pháp điều tra, truy vết, xét nghiệm (XN) để phát hiện các ca bệnh mới. Chiều 5.5, đoàn công tác do Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh và Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu cũng đã có buổi làm việc với BV Bệnh nhiệt đới T.Ư. Ca “chỉ điểm” ổ dịch tại BV này chính là bác sĩ (BS) N.Q.H, đang làm việc tại khoa hồi sức cấp cứu, được phát hiện dương tính Covid-19 tại Lào. Ngay sau khi thông tin BS này nghi mắc Covid-19 từ Lào báo về, các cơ quan chức năng và BV Bệnh nhiệt đới T.Ư đã lập tức tiến hành các biện pháp điều tra, truy vết, xét nghiệm (XN) để phát hiện các ca bệnh mới. Chiều 5.5, đoàn công tác do Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh và Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu cũng đã có buổi làm việc với BV Bệnh nhiệt đới T.Ư.

Theo TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc BV, tại BV hiện có 827 người, trong đó có 307 bệnh nhân; 363 BS, nhân viên y tế, nhân viên nhà ăn, bảo vệ; 9 học viên và 148 người nhà bệnh nhân. BV đã lấy mẫu XN xong toàn bộ số người trên, đã có kết quả hơn 307 mẫu và đã có 14 trường hợp dương tính, trong đó có 2 nhân viên y tế, 8 bệnh nhân điều trị bệnh khác trong viện và 4 người nhà bệnh nhân mắc Covid-19.

Khi được ông Đỗ Xuân Tuyên hỏi nhận định của BV về nguồn lây, ông Thạch cho biết, 2 ngày qua, BV đã tập trung rà soát tất cả công tác chuyên môn và nhận định nguồn lây bệnh "chắc chắn do công tác chăm sóc bệnh nhân liên quan đến Covid-19" tại BV.

Tiếp tế nhu yếu phẩm cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư Ảnh: Hoàng Anh

Truy dấu bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã về địa phương

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) Hà Nội cho biết các ca Covid-19 tại BV Bệnh nhiệt đới T.Ư tập trung ở khoa hồi sức tích cực với 8 ca, khoa nhiễm khuẩn tổng hợp 4 ca, khoa viêm gan 1 ca và khoa cấp cứu 1 ca.

CDC Hà Nội phối hợp với Trung tâm y tế H.Đông Anh điều tra trực tiếp được 9 trường hợp, phân bố tại 8 địa phương như sau: Hà Nội 1 ca (là điều dưỡng tại khoa hồi sức tích cực), Quảng Ninh 1 ca, Hưng Yên 2 ca, Phú Thọ 1 ca, Bắc Ninh 1 ca, Bắc Giang 1 ca, Hải Dương 1 ca và Thái Bình 1 ca. Trên địa bàn Hà Nội sơ bộ có 270 người đến khám, điều trị tại BV này từ 20.4 - 5.5, đã được cơ quan y tế thông báo để các đơn vị điều tra, xác minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải có cách tiếp cận mới trong ứng phó Covid-19 Thủ tướng nêu rõ phải có cách tiếp cận mới, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo mới, tạo cơ sở cho tổ chức thực hiện. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “chuyển trạng thái phòng chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công, song phải hài hòa giữa phòng ngự và tấn công”. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế cần rà soát, xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí quy định về dịch, nguy cơ lây nhiễm (như có nguy cơ, nguy cơ cao, thấp…) trong cộng đồng, đề xuất, hướng dẫn các giải pháp cụ thể và thiết kế các công cụ giám sát, kiểm tra. Chính phủ nhất trí giao Bộ Y tế khẩn trương, chuẩn bị kỹ đề án nhập khẩu, sản xuất, tổ chức tiêm vắc xin và bố trí, huy động mọi nguồn lực để thực hiện. Chính phủ sẽ có cuộc họp chuyên đề về nội dung này. Bên cạnh đó, theo thông tin từ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Thủ tướng cũng yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá cả, nhất là hiện tượng tăng giá các mặt hàng nguyên, nhiên, vật liệu trong thời gian qua, kịp thời báo cáo Thủ tướng các biện pháp bảo đảm kiểm soát lạm phát. Ngoài ra, cần có biện pháp hỗ trợ hiệu quả việc đăng ký, bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của Việt Nam ở nước ngoài, nhất là đối với những hàng hóa và tại thị trường tiềm năng. Chí Hiếu Trong cuộc họp thường kỳ Chính phủ tháng 4 diễn ra ngày 5.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý hiện nay số ca nhiễm mới, ca tử vong trên bản đồ dịch bệnh thế giới tiếp tục tăng; việc nhập cảnh, cư trú trái phép có xu hướng tăng lên trong thời gian qua; xuất hiện tư tưởng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, người dân; công tác quản lý cách ly tập trung, sau cách ly (khi về địa phương) còn bất cập; biến chủng mới của SARS-CoV-2 lây lan nhanh, khó phát hiện, diễn biến phức tạp.

Theo TS Thạch, hiện BV vẫn chủ động được nơi ăn ở và hậu cần cho các BS, nhân viên, bệnh nhân và người nhà tại BV, chưa đề xuất Hà Nội bố trí khách sạn cách ly riêng như trường hợp BV Bạch Mai trước kia. Các y, BS, những người trực tiếp tham gia chống dịch, sẽ được ăn theo chế độ quy định; còn bệnh nhân và người nhà vẫn phải trả tiền. “BV phải tạm coi nhân viên, người nhà trong BV là F1, phải thực hiện cách ly tuyệt đối tại BV, lấy mẫu XN sàng lọc. Trước mắt, phải coi 827 người trong viện là F1, cứ 7 ngày lấy XN sàng lọc 1 lần, thực hiện XN 3 lần”, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu.

Địa phương phải tự thu dung bệnh nhân Covid-19

Trong chiều 5.5, Bộ Y tế cũng giao Cục Quản lý khám chữa bệnh rà soát, lập danh sách các bệnh nhân đã điều trị và xuất viện trong thời gian 14 ngày gần đây đã về các địa phương, thông tin kịp thời để các địa phương quản lý, tổ chức giám sát, cách ly phòng, chống dịch Covid-19 đối với các bệnh nhân này theo quy định. Cục Quản lý khám, chữa bệnh chỉ đạo các địa phương có liên quan tổ chức việc thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại địa phương, chỉ chuyển tuyến các bệnh nhân Covid-19 nặng về BV Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2; chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống Covid-19 trong BV.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, khi BV phải phong tỏa, TP đã thành lập 4 chốt bên ngoài để đảm bảo an ninh, trật tự. Bên trong BV, thì BV phải có kế hoạch kiểm soát, thực hiện chế độ báo cáo với địa phương (vì đây là BV tuyến T.Ư, do Bộ Y tế quản lý). Ông Chu Ngọc Anh cũng cho biết, Hà Nội sẽ có thảo luận với BV về các biện pháp hỗ trợ để các y, BS có các điều kiện chống dịch tốt nhất, cung cấp nhu yếu phẩm để các BS có thể an tâm tuyệt đối chữa bệnh ở tuyến đầu.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, trấn an: “Bệnh nhân yên tâm là vẫn có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”, bởi Sở Y tế Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục phối hợp với BV Bệnh nhiệt đới T.Ư trong trường hợp phải đưa bệnh nhân vào đây. Ngoài ra, Hà Nội cũng chủ động bố trí các BV của TP để khám và tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân dương tính cũng như các ca nghi ngờ.

“Chúng tôi cũng đã có kịch bản, phương án trong việc thành lập BV dã chiến và BV Bắc Thăng Long để điều trị bệnh nhân Covid-19, nếu cần thiết”, bà Hà nói.

Ông Chu Ngọc Anh nhận định nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh tại Hà Nội bộc lộ những yếu tố vô cùng phức tạp, với nguồn lây từ các chùm ca bệnh khác nhau, trong đó có cả biến thể của Anh, Ấn Độ, Nam Phi. Hà Nội cũng tái khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết.