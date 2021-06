Sáng nay có 50 ca mắc Covid-19, 40 ca tại TP.HCM

Trong đó, ghi nhận tại TP.HCM 40 ca, tỉnh Long An 7 ca và Bắc Giang 3 ca.

43/50 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả. 7 ca trong cộng đồng và đang điều tra dịch tễ về nguồn lây.

7 bệnh nhân có mã số BN15279 - BN15285 ghi nhận tại tỉnh Long An. Trong đó, 4 ca là F1 của bệnh nhân có mã số BN14919, 1 ca liên quan đến ổ dịch Công ty may Dinsen và 2 ca là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 25 - 26.6 xác định các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Long An.