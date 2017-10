Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong sáng nay 24.10 không khí lạnh tác động đến các tỉnh Bắc bộ đã đạt cường độ mạnh nhất, đẩy nhiệt độ xuống mức thấp nhất trong số các đợt không khí lạnh tác động đến các tỉnh miền Bắc trong vài tuần trở lại đây.



Theo ghi nhận từ các trạm khí tượng miền Bắc, nhiệt độ đo lúc 7 giờ sáng nay 24.10 ở các tỉnh miền núi phía Bắc giảm thấp. Cụ thể, khu vực núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là 15 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) là 11,3 độ C; Mộc Châu (Sơn La) là 14,7 độ C; núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 12,5 độ C; Sa Pa (Lào Cai) có mức nhiệt độ thấp nhất miền bắc trong sáng nay là 10,8 độ C.

Còn tại các tỉnh đồng bằng, nhiệt độ tại Hà Nội đo tại Láng giảm xuống còn 22,2 độ C; tại Hoài Đức và Hà Đông đều xuống mức 22 độ C. Khu vực thành phố Thái Bình có nhiệt độ thấp hơn 21,5 độ C. Các khu vực Quảng Hà (Quảng Ninh) có nhiệt độ là 19,9 độ C; thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh) nhiệt độ là 21,6 độ C; khu vực Sơn Động (Bắc Giang) xuống mức 19,3 độ C.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, nhiệt độ ở Sa Pa sáng nay được ghi nhận giảm thấp nhất tính từ đầu tiết thu phân đến nay. Trước đó, ngày 17.10, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, nhiệt độ tại Sa Pa đã giảm xuống 11,3 độ C.

Hoàng Phan - Minh Hằng