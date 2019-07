Sào huyệt đánh bạc do người Trung Quốc điều hành: Quận không có thẩm quyền quản lý?

Liên quan vụ triệt phá tụ điểm đánh bạc do người Trung Quốc điều hành tại khu đô thị mới Our City (Km 9, đường Phạm Văn Đồng, P.Hải Thành, Q.Dương Kinh, TP.Hải Phòng), ngày 29.7, Bộ Công an và Công an TP.Hải Phòng đã có thông tin chính thức.

Theo đó, ngày 27.7, khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ công an từ nhiều phía đã phong tỏa khu đô thị Our City và tạm giữ 380 người Trung Quốc đang tham gia điều hành các website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến. Sơ bộ xác định, số tiền đã giao dịch trên hệ thống đánh bạc qua mạng là hơn 3 tỉ nhân dân tệ (khoảng hơn 10.000 tỉ đồng). 380 người Trung Quốc (gồm cả nam và nữ, từ 18 - 25 tuổi) đã bị tạm giữ.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, những người điều hành đường dây này có trình độ học vấn khá thấp, sống bừa bãi... Sau khi hoàn thiện hồ sơ, cơ quan chức năng phía VN sẽ bàn giao cho cơ quan chức năng của Trung Quốc xử lý.

Theo Bộ Công an, sau khi nhập cảnh vào VN, chỉ một số người khai báo tạm trú; số còn lại thường khai báo tạm trú tại khách sạn rồi chuyển về địa điểm hoạt động và không khai báo tạm trú với chính quyền địa phương.

Trong vụ việc này, khu đô thị Our City được chọn làm “đại bản doanh” của đường dây đánh bạc qua mạng . Khu đô thị Our City được xây dựng cách đây gần 10 năm, do Công ty TNHH Hiệp Phong VN, thuộc Tập đoàn Hiệp Phong Hồng Kông đầu tư và chỉ có người Trung Quốc đến ở.

Theo UBND Q.Dương Kinh, chủ đầu tư khu đô thị Our City là doanh nghiệp (DN) 100% vốn nước ngoài, được quản lý ở cấp TP. UBND quận muốn làm việc thì “phải đặt lịch”.

“Về danh nghĩa, khu đô thị này chưa có dân định cư. Những người nước ngoài đến đây thì khai báo tạm trú với Công an TP.Hải Phòng và địa phương chỉ nhận được thông báo. Nói cách khác, việc quản lý, cấp phép các hoạt động của khu đô thị này quận không có thẩm quyền. Việc quản lý người xuất nhập cảnh là ở hệ thống an ninh. Chỉ khi xảy ra cháy nổ, mất an ninh trật tự, khiếu nại thì chính quyền địa phương mới vào cuộc. Tuy nhiên, công an đã nắm được hành tung của nhóm người Trung Quốc tại đây nên mới lên chuyên án để triệt phá thành công”, một lãnh đạo Q.Dương Kinh nói.