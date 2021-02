Sập bẫy lừa mã OTP ngân hàng, nữ gia sư bị rút sạch tiền trong tài khoản

Ngày 25.2, Công an Q.Thanh Khê (TP. Đà Nẵng ) khởi tố bị can lừa đảo qua mạng chiếm đoạt tiền của nữ gia sư . Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Thanh Khê cũng bắt tạm giam Lê Thanh Hiếu (28 tuổi, ngụ P.3, TX.Quảng Trị) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản với chiêu lừa mã OTP ngân hàng.