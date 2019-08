Sập giàn giáo ở Hải Phòng: Chủ đầu tư phớt lờ mọi lệnh cấm xây dựng

Vụ sập giàn giáo công trình xây dựng trái phép ở huyện An Dương đã khiến anh Vũ Anh Thêm (23 tuổi, ngụ số 3, ngõ 81, tổ Do Nha, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) tử vong. 7 người đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, gồm: ông Nguyễn Văn Diệt (57 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương), ông Đoàn Văn Dũng (47 tuổi, ngụ xã Hồng Phong, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng), ông Lê Quốc Hưng (48 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện An Dương), ông Nguyễn Văn Tiến (48 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương), bà Nguyễn Thị Nhàn (46 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện An Dương), bà Nguyễn Thị Xuyến (55 tuổi, ngụ huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) và bà Đoàn Thị Huyền (53 tuổi, trú tại Hải Phòng).