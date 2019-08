Sập giàn giáo ở Hải Phòng: Công trình xây dựng trái phép gây hậu quả nghiêm trọng

Đêm 8.8, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Hải Phòng đã tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để thăm hỏi, tặng quà cho các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo xảy ra ở xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Chia sẻ với các nạn nhân, ông Nguyễn Xuân Bình khẳng định các cơ quan chức năng sẽ làm rõ vụ việc và đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tập trung chữa trị cho các nạn nhân.

Liên quan đến công trình xây dựng cây xăng bị sập giàn giáo, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Hải Phòng, khẳng định đây là công trình xây dựng trái phép

"Ngày 1.8, UBND thành phố Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động xây dựng tại đây. Như vậy, vụ việc sập giàn giáo này là vi phạm pháp luật về xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng. Thành phố đã yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ vụ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Bình nói.

Nơi xảy ra tai nạn là công trình xây dựng trái phép Ảnh Lê Tân

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 8.8, công trình xây dựng cây xăng của Công ty Cổ phần thương mại Minh Tân (ở thôn 5 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) bị sập giàn giáo khi đang thi công.

7 nạn nhân trong vụ sập giàn giáo đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp gồm: ông Nguyễn Văn Diệt (57 tuổi, ở tỉnh Hải Dương), ông Đoàn Văn Dũng (47 tuổi, ở xã Hồng Phong, huyện An Dương), ông Lê Quốc Hưng (48 tuổi, ở xã Bắc Sơn, huyện An Dương), ông Nguyễn Văn Tiến (48 tuổi, quê Hải Dương), bà Nguyễn Thị Nhàn (46 tuổi, ở xã Bắc Sơn, huyện An Dương), bà Nguyễn Thị Xuyến (55 tuổi, ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) và bà Đoàn Thị Huyền (53 tuổi, ở Hải Phòng).