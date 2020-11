Sắp xét xử nguyên phó chánh án Q.4 Nguyễn Hải Nam xâm phạm chỗ ở

Đối với bị can Nguyễn Thị Hương Tâm, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can này, khi nào bắt được Tâm sẽ xử lý sau. Ngoài hành vi “xâm phạm chỗ ở của người khác”, bị can Lâm Hoàng Tùng, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Thị Hương Tâm được xác định còn có hành vi bế 3 người con của bà Hoàng Thị Thu Thảo lên xe taxi để đưa đi nơi khác. Song Lâm Hoàng Tùng, Nguyễn Hải Nam khai việc đưa các cháu lên xe taxi là nhằm đưa đến cơ sở kinh doanh của bà Thảo trên đường Nguyễn Trãi để giao cho bà Thảo; nhằm mục đích đưa những người trong nhà ra khỏi nhà để lấy lại nhà chứ không mục đích bắt giữ hoặc chiếm đoạt, đồng thời do bị ngăn cản nên chưa đưa các cháu đi được.