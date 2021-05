Sắp xét xử vụ 'phóng hỏa đốt phòng trọ ở Bình Tân khiến 3 người tử vong'

Theo dự kiến, ngày 14.5 TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Văn Quang (56 tuổi, ngụ Long An) về tội “giết người” và “hủy hoại tài sản”. Quang là người đã phóng hỏa đốt phòng trọ ở Q.Bình Tân, khiến 3 người tử vong , trong đó có hai trẻ nhỏ, xảy ra vào tháng 6.2020.

Theo cáo trạng, chị Đ.T.D sống cùng hai cháu ruột là Đ.V.Th (14 tuổi) và Đ.V.T (12 tuổi) tại phòng trọ số 10 (khu phố 9, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân).

Khoảng tháng 4.2019, Quang buôn bán trái cây ở chợ Hồ Trọng Quý (P.10, Q.6) và thường bỏ mối trái cây cho chị D. nên cả hai quen biết, nảy sinh tình cảm. Đến tháng 5.2020, thấy chị D. hay chửi bới và tỏ thái độ xa lánh, Quang nghĩ chị D. đã quen người đàn ông khác, muốn bỏ mình.

Do nền phòng trọ cao hơn mặt đường, sợ khi đổ xăng qua khe cửa sẽ tràn ra ngoài, Quang đã nhặt một bao xi măng rồi qua bến Phú Định (Q.8) lấy bùn mang về chặn cửa phòng trọ. Trên đường đi, Quang xin được một can nhựa cửa một người phụ nữ không rõ lai lịch rồi rút 3 lít xăng từ xe máy cho vào can.