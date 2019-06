Xăng giả có thể gây cháy xe ra sao?

Vì sao chưa công bố hàng chục cây xăng bán hàng giả ? Sáng 7.6, bên lề Kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời báo chí về vụ làm giả xăng quy mô lớn của ông Trịnh Sướng. Theo Bộ trưởng Tô Lâm, vụ việc do công an địa phương tiến hành, từ chỗ phát hiện ra nhiều quan hệ kinh tế bất thường, nên tập trung xác minh xem nguồn hàng hóa từ đâu, tại sao lại có sự bất thường về giá cả như vậy. Do xăng dầu là một mặt hàng thuộc lĩnh vực kinh tế kỹ thuật khá phức tạp, đòi hỏi đội ngũ công an phải tìm hiểu kỹ lưỡng mới đưa ra được kết luận. “Làm giả xăng dầu là rất nguy hiểm. Từ trước tới nay có hiện tượng vẫn làm nhiều người thắc mắc là tại sao xe máy, ô tô đi trên đường thì bốc cháy, rồi máy móc động cơ hỏng? Qua vụ này, chúng ta sẽ rút kinh nghiệm được nhiều vấn đề khác”, Bộ trưởng Tô Lâm nói, và cho biết thêm “đây mới chỉ là kết quả bước đầu”. Liên quan đến 24 cửa hàng lấy nguồn xăng giả của "đại gia" Trịnh Sướng, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết đang tiếp tục được cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông điều tra làm rõ, vì những cửa hàng này có thể có móc nối, thông đồng trong việc buôn bán xăng giả, hoặc có thể vô tình không biết. “Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm việc, vi phạm pháp luật tới đâu sẽ tiếp tục điều tra, xử lý tới đó”, Bộ trưởng Tô Lâm nói. Trong khi đó, về việc cửa hàng xăng dầu Vinh Quang tại P.Nghĩa Thành, TX.Gia Nghĩa (Đắk Nông) vẫn đang kinh doanh bình thường, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông hôm qua cho biết trong cửa hàng xăng này có nhiều bồn chứa, hiện công an đã niêm phong những bồn được xác định là xăng giả để phục vụ điều tra; các bồn còn lại chứa xăng đúng quy chuẩn kỹ thuật thì vẫn được cho phép bán ra bình thường. Cùng ngày, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, kho xăng dầu của Công ty TNHH Mỹ Hưng (tọa lạc ấp Thạnh Lợi, TT.Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng), do ông Trịnh Sướng làm chủ, cũng không còn niêm phong và đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết trước đây khi công an chưa khám xét thì kho xăng dầu này xe bồn chở xăng dầu ra vào nườm nượp, nay lượng xe rất thưa thớt.