Sạt lở đe dọa nhiều tỉnh thành ĐBSCL

Sụt lún bất thường ở sông Thu Bồn

Chiều 29.7, ông Nguyễn Bình Dương, Phó ban nhân dân ấp Hòa Thành, xã Xuân Hòa, H.Kế Sách (Sóc Trăng), cho biết khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, đoạn đê bao phòng chống lũ cùng tuyến lộ giao thông nông thôn có chiều dài hàng chục mét bị sạt lở cuốn trôi hết đất đá, bê tông xuống sông Hậu.

Theo ông Dương, tình trạng sạt lở tại đây đang diễn biến phức tạp; nhiều đoạn đê bao có nguy cơ tiếp tục bị nhấn chìm xuống sông. Qua khảo sát, đoạn đê bao cùng tuyến lộ nông thôn có chiều dài khoảng 30 m bị sạt lở hoàn toàn xuống sông. Chiều dài tính từ chân đê sạt lở ăn sâu vào đất liền trên 10 m. “Đây là tuyến lộ nông thôn độc đạo, huyết mạch để người dân địa phương đi chợ Cái Côn, TT.An Lạc Thôn, H.Kế Sách. Do đó, trong những ngày qua khi xảy ra sạt lở đoạn đê bao này, có trên 1.000 hộ dân bị chia cắt, cô lập”, ông Dương thông tin.

Tại TP.Cần Thơ, rạng sáng 29.7, tại kênh Rạch Sỏi - Hậu Giang ven QL80, đoạn qua ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, H.Vĩnh Thạnh cũng xảy ra sạt lở đất với chiều dài hơn 40 m làm 2 căn nhà bị sụp hoàn toàn xuống sông, 2 căn sạt lở một phần, 1 căn bị hư hỏng nhẹ và 2 trụ điện cao thế buộc phải di dời. Rất may không có thương vong. Hiện UBND H.Vĩnh Thạnh đang đề nghị TP hỗ trợ mỗi hộ dân 20 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, địa phương hỗ trợ mỗi gia đình từ 5 - 9 triệu đồng và bố trí các hộ dân này vào khu dân cư vượt lũ xã Thạnh Quới tạm thời ổn định cuộc sống

Liên quan đến vết nứt kéo dài 30 m đe dọa sạt lở QL91 đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ (H.Châu Phú), ngày 29.7, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đã ký quyết định tình huống khẩn cấp nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại QL91 đoạn qua ấp Bình Tân. Kết quả quan trắc của Sở TN-MT An Giang cho thấy có nhiều hố sâu ở vị trí có nguy cơ sạt lở cần phải xử lý gấp với kinh phí hơn 25 tỉ đồng. UBND H.Châu Phú kiến nghị UBND tỉnh xem xử lý nhanh tránh nguy cơ sạt lở trong điều kiện mưa gió kéo dài gây xói mòn. Theo UBND H.Châu Phú, nếu xảy ra sạt lở giao thông sẽ tắc nghẽn do lượng xe các loại qua lại đoạn này rất cao; hàng chục nhà dân cách nơi sạt lở hơn 20 m cũng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

* Ngày 29.7, ông Nguyễn Văn Thống, Chủ tịch UBND xã Duy Hải (H.Duy Xuyên, Quảng Nam), cho biết hiện tượng sụt lún bất thường xảy ra ở sông Thu Bồn thuộc thôn An Lương. Theo ông Thống, sự việc xảy ra vào rạng sáng 26.7 gây lo lắng cho người dân trong thôn. Đến hôm qua 29.7, hiện tượng sụt lún vẫn còn, nhưng theo một người dân ở khu vực này, tình trạng diễn ra chậm hơn, diện tích sụt lún gần 500 m2, độ sâu từ 5 - 6 m.