Sạt lở gần 5.000 m3 đất, đá gần chân đập thủy điện Hương Điền

Thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế ngày 3.12 cho biết Sở Công thương tỉnh vừa báo cáo kết quả kiểm tra an toàn đập, hồ chứa Nhà máy thủy điện Hương Điền, trong đó khẳng định hoạt động của nhà máy vẫn bình thường và công trình vẫn an toàn sau khi xảy ra điểm sạt lở nặng ở bờ trái phía hạ lưu đập.

Cụ thể, do mưa lớn những ngày qua nên chiều 1.12, ở đoạn cách chân đập 60 - 200 m xuất hiện tình trạng sạt lở với khối lượng khoảng 5.000 m3 đất, đá. Theo chủ đập là Công ty CP thủy điện Hương Điền, vị trí sạt lở có địa chất là đá phiến sét, bị phong hóa gần như hoàn toàn, một phần là đất đắp để làm đường thi công trong giai đoạn thi công, nên được để lại đến khi mái ổn định hoàn toàn mới tiến hành gia cố tổng thể, khi bị sạt lở số đất này kéo theo một phần đất đá phong hóa cũng bị cuốn theo, đổ xuống lòng sông. Tuy nhiên với lòng sông rộng, và có hố xói được thi công theo đúng thiết kế nên không gây co hẹp, tắc nghẽn dòng chảy, do vậy không ảnh hưởng đến khả năng thoát nước khi chạy máy cũng như khi xả lũ. Vị trí sạt lở cách xa chân đập thủy điện Hương Điền nên không gây ảnh hưởng đến chân đập, mặt khác đáy đập được đặt hoàn toàn trên nền đá gốc, do vậy hoàn toàn không ảnh hưởng đến an toàn công trình.