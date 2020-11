Những người bị thương nặng vì sạt lở ở Nam Trà My giờ ra sao?

Ngày 2.11, lãnh đạo Khoa Ngoại chấn thương (Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam) cho biết, 8/9 bệnh nhân là nạn nhân trong các vụ sạt lở đất ở Nam Trà My hiện đang được trị tại khoa trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Riêng bệnh nhân Đinh Phạm Công (20 tuổi – nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở xã Trà Vân khiến 8 người chết) vẫn đang trong tình trạng nặng và đang được chăm sóc tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc.

Theo thông tin do Khoa Ngoại chấn thương, trong số 8 bệnh nhân đang điều trị tại khoa, bệnh nhân Nguyễn Thị Thái (15 tuổi, trú tại thôn 1, xã Trà Leng) bị nặng nhất. Em Thái bị gãy xương đùi trái, vết thương lớn ở đùi trái.

Các nạn nhân trong 2 vụ sạt lở đất ở Nam Trà My đang được điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định Ảnh: Hoàng Sơn

Sau khi tiếp nhận Thái từ Trung tâm Y tế H.Bắc Trà My, Thái được các bác sĩ phẫu thuật xương đùi, lọc vết thương đùi trái. Tình trạng em Thái hiện nay ổn định tuy nhiên vết thương xấu do bị vùi lấp lâu. Các bác sĩ đang điều trị vết thương bằng hút áp lực âm.

Các nạn nhân: Hồ Thị Nang (26 tuổi, trú xã Trà Leng) đã được mổ do trật khớp vùng đòn; Hồ Hà My (8 tuổi, trú xã Trà Leng) đã được mổ do gãy xương đùi trái; Trần Thị Liễu (37 tuổi, trú xã Trà Leng) có sức khỏe ổn định nhất do chỉ chấn thương phần mềm; Trần Thị Sa Ni (5 tuổi, trú xã Trà Leng) chấn thương phần mềm; Hồ Thị Côi bị gãy xương đùi trái đã mổ, khuỷu tay trái đã được nắn lại và bó bột. Ngoài ra, đối với vết thương vùng đầu, các bác sĩ đã cho chụp kiểm tra và hiện vẫn bình thường.

Bệnh nhân Đinh Hoàng Thái (7 tuổi, trú xã Trà Vân) bị gãy xương chậu. Em Thái đã được mổ và có sức khỏe bình thường. Bệnh nhân Hồ Văn Diện (50 tuổi, trú Trà Leng) bị vết thương ở gối và đã được băng bó, tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân Hồ Văn Diện hiện có sức khỏe ổn định Ảnh: Hoàng Sơn

Đối với những bệnh nhân là nạn nhân trong các vụ sạt lở đất ở Nam Trà My, tại buổi thăm và động viên vào trưa 1.11, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam miễn toàn bộ viện phí đồng thời ra sức chạy chữa cho các bệnh nhân để giúp họ nhanh hồi phục, sớm ổn định cuộc sống.

Như Thanh Niên đã thông tin, 2 vụ sạt lở đất ở xã Trà Vân, Trà Leng (Nam Trà My) đã khiến 16 người chết, 14 người mất tích, hàng chục người bị thương. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng tại chỗ đã kịp thời cứu nạn và đưa các nạn nhân bị thương đến Trung tâm Y tế H.Bắc Trà My cấp cứu.

Số nạn nhân bị thương nhẹ trong vụ sạt lở đất ở Nam Trà My hiện vẫn đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Bắc Trà My. Riêng 9 nạn nhân đã nêu là những người bị thương nặng nên sau khi sơ cứu, ngành y tế đã chuyển về Bệnh viện đa khoa Quảng Nam để tiếp tục điều trị.