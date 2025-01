Xem nhanh 12h: Diễn biến vụ đánh ghen kinh hoàng ở Cần Thơ | Tiếp tay mua bán hóa đơn hơn 4.400 tỉ

Xem nhanh 12h ngày 5.1 có những nội dung chính sau:

CSGT sẽ quản lý dữ liệu thiết bị giám sát trên xe

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, từ ngày 1.1, lực lượng CSGT đã được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Theo đại diện Cục CSGT, nội dung này được căn cứ theo luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Nghị quyết 151/2024 của Chính phủ và Thông tư 71/2024 của Bộ Công an.

CSGT sẽ quản lý dữ liệu thiết bị giám sát trên xe

Vụ đánh ghen ở Cần Thơ: Người vợ "không có bằng chứng"

Ngày 4.1, liên quan đến vụ nữ nhân viên ngân hàng bị đánh ghen, làm nhục gây xôn xao dư luận Cần Thơ, Cơ quan CSĐT và Viện KSND Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố những người có liên quan theo quy định pháp luật.

Vụ đánh ghen xôn xao Cần Thơ: Người vợ thừa nhận 'không có bằng chứng'

Theo lời khai ban đầu, chị H.N.B.T (ngụ P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, Cần Thơ) thừa nhận không có bằng chứng chứng minh mối quan hệ bất chính giữa chồng mình là ông N.M.Tr và chị N.N.N (30 tuổi, nữ nhân viên ngân hàng có chi nhánh tại Cần Thơ).

Vụ mua bán hóa đơn hơn 4.400 tỉ: Lộ diện 11 giám đốc và kế toán tiếp tay

Hơn 4.420 tỉ đồng hóa đơn giả và những hành vi phạm tội kéo dài nhiều năm, trải rộng trên 52 tỉnh, thành. Đây là một đường dây mua bán hóa đơn trái phép do bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu. Mở rộng điều tra vụ mua bán hóa đơn trái phép này, ngày 4.1.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố thêm 11 bị can là giám đốc, kế toán các công ty. Các bị can này bị khởi tố để điều tra về các hành vi "mua bán trái phép hóa đơn" và "trốn thuế".

Vụ mua bán hóa đơn hơn 4.400 tỉ: Lộ diện 11 giám đốc và kế toán tiếp tay

Công an xác định, từ tháng 4.2017 - 3.2023, bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và các bị can vừa nêu đã thành lập, sử dụng 41 công ty 'ma' để bán trái phép hơn 35.270 hóa đơn giá trị gia tăng cho hơn 6.400 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau tại 52 tỉnh, thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là 4.035 tỉ đồng, thuế giá trị gia tăng là gần 390 tỉ đồng, tổng giá trị là 4.424 tỉ đồng. Công an xác định số tiền thu lợi bất chính hơn 60 tỉ đồng.

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 6.1.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.