Trà Leng nỗi đau còn dài...

Mong tấm lòng hảo tâm đến với học sinh

Ông Võ Đăng Thuận, Trưởng phòng GD-ĐT H.Nam Trà My, cho biết hiện số học sinh thiệt mạng cũng như có người thân thiệt mạng do sạt lở tại Trà Leng vào tối 28.10 chưa có thông tin cụ thể, do công tác cứu nạn vẫn đang tiếp tục. Riêng vụ sạt lở ở thôn 1, xã Trà Vân (8 người chết), có 4 học sinh mẫu giáo, tiểu học, THCS. “Sau khi có thông tin về các vụ sạt lở, một số nhà hảo tâm đã liên hệ với tôi ngỏ ý trao tặng sách vở, dụng cụ học tập... cho các em học sinh ở huyện, nhất là những nơi xảy ra thảm nạn. Tuy nhiên vì đường sá sạt lở nên việc hỗ trợ vẫn chưa được triển khai. Những tấm lòng đến với các em học sinh lúc này đều rất trân quý để giúp các em có thể tiếp tục được đến trường”, ông Thuận nói.