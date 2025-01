Xem nhanh 20h ngày 5.1: Gay cấn giải cứu 12 cô gái ở quán karaoke | Virus bí ẩn ở Trung Quốc gây lo ngại

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Vụ giải cứu 12 cô gái trong quán karaoke: Lời kể nạn nhân

Trong các ngày 1 và 2.1, Báo Thanh Niên đã thông tin về vụ việc đột kích giải cứu 12 cô gái trong quán karaoke Nice tại TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Vụ việc đã được Công an TP.Đồng Xoài khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 bị can gồm: Phạm Thanh Hùng (43 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước), Lê Thị Luyến (21 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu), Nguyễn Văn Vũ Linh (28 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) và Phạm Trần Thảo Phương (27 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) cùng về tội giữ người trái pháp luật.

Trả lời phóng viên Thanh Niên về phương thức, thủ đoạn của Phạm Thanh Hùng liên quan đến vụ việc nêu trên, thượng tá Phạm Quốc Việt Hùng, Phó trưởng công an TP.Đồng Xoài, cho biết Phạm Thanh Hùng và những người giúp sức đã sử dụng quán karaoke và những cô gái không có nghề nghiệp ổn định, đặc biệt là những cô gái chỉ mới 13 tuổi để kinh doanh.

Phạm Thanh Hùng cho các cô gái trẻ đã được giải cứu vay trước, sau đó lấy việc nợ tiền để quản lý và buộc họ tiếp khách. Với hành vi giữ người trái pháp luật tại quán karaoke Nice, Phạm Thanh Hùng có vai trò chủ mưu cùng sự giúp sức của 3 người khác là các quản lý.

Virus bí ẩn khiến nhiều bệnh viện ở Trung Quốc quá tải?

Một đợt bùng phát bệnh viêm phổi "chưa rõ nguồn gốc" lây lan tại Trung Quốc, với các trường hợp phổi trắng, viêm phổi, sốt và các triệu chứng khác của virus đường hô hấp khiến các bệnh viện quá tải, theo báo Daily Star mới đây đưa tin.

Theo bản tin, Trung Quốc đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất khi một đợt bùng phát virus mới đang lây lan nhanh chóng và gây ra các triệu chứng giống như Covid-19 trên cả nước.

Thông tin trên các mạng xã hội cho thấy các bệnh viện nhi ở Trung Quốc đã quá tải vì nhiều trẻ em có các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, yếu và chóng mặt.

Hôm 27.12.2024, Reuters đưa tin Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống bệnh tật quốc gia Trung Quốc (NCDPA) đang thử nghiệm một hệ thống giám sát bệnh viêm phổi không rõ nguồn gốc.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) hồi tháng 6.2021 ẢNH: REUTERS

Theo Daily Star, tình hình này đã làm dấy lên lo ngại về các ca phổi trắng, cụm từ thường dùng để mô tả các triệu chứng viêm phổi nặng. Một số người còn cho rằng Trung Quốc đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp do đợt bùng phát, nhưng chưa có xác nhận chính thức nào từ chính phủ Trung Quốc hay Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

