Truy tìm người đập nát kính ô tô xe công nghệ ở Bình Tân

Theo thông tin ban đầu, tối 4.1, Công an phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân) nhận tin báo của anh N.B.M.D (33 tuổi) là tài xế xe công nghệ về vụ đập phá ô tô 5 chỗ tại hẻm 47 Bình Thành. Công an địa phương đến ghi nhận vụ việc, trích xuất camera an ninh quanh khu vực phối hợp Công an quận Bình Tân điều tra, xử lý.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, anh N.B.M.D là tài xế xe công nghệ bị đập phá ô tô cho biết, khoảng 22 giờ 30 ngày 4.1, anh lái xe chạy trên đường số 2 khu dân cư Vĩnh Lộc (phường Bình Hưng Hòa B) về bãi giữ xe ở hẻm 47 Bình Thành để đậu.

Trong lúc xe di chuyển để vào hẻm 47 thì có một người chạy xe máy cắt ngang đầu xe anh D. Lúc này, người chạy xe máy bước xuống, cự cãi với anh D. Hai bên lớn tiếng qua lại. Tài xế xe ô tô công nghệ lái xe đi được một đoạn thì người chạy xe máy chạy theo dùng cục đá đập liên tục vào ô tô.

Trong khi đó, người dân chứng kiến vụ việc cho biết, người chạy xe máy (nam, trẻ tuổi) có biểu hiện say xỉn, lại manh động nên không ai dám vào can ngăn.

