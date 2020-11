Sạt lở núi kinh hoàng vùi lấp nhiều người ở Quảng Nam: 'Chạy, chạy, chạy đi'

Sáng 12.11, một lãnh đạo UBND H.Bắc Trà My, cho biết lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi trên địa bàn nhưng vẫn chưa có kết quả. Nạn nhân bị vùi lấp được xác định là ông Huỳnh Văn Hạ (52 tuổi, ở H.Thăng Bình, Quảng Nam).

Kinh hoàng sạt lở khủng khiếp ở Bắc Trà My, Quảng Nam

“Chỉ biết cúi đầu mà chạy”

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 14 giờ 30 ngày 11.11, trên tuyến đường Quốc lộ 40B đoạn qua thôn 4 xã Trà Tân (H.Bắc Trà My) gần thủy điện Sông Tranh 2 có một điểm sạt lở nhỏ.

Thấy vậy, nhóm 9 người đã dừng lại dùng tay dọn dẹp một số bụi rậm để qua đường. Tuy nhiên, ngay sau đó, một khối đất đá khổng lồ bất ngờ đổ sập xuống đường; 5 người kịp bỏ chạy, 4 người đã bị đất đá vùi lấp. Tại hiện trường, nhiều xe máy nằm lẫn lộn dưới lớp đất đá, đường bị chắn...Trong số 4 người bị đất đá vùi, người dân địa phương đã cứu được 3 người đưa đi bệnh viện điều trị.

Một người may mắn thoát nạn trong vụ sạt lở núi nhưng bị gãy hai chân ẢNH: NAM THỊNH

Là người may mắn thoát chết trong vụ sạt lở, anh Lê Đình Minh (ở H.Phú Ninh, Quảng Nam) cho biết thời điểm xảy ra sạt lở một đoàn người đang di chuyển từ TT.Trà My (H.Bắc Trà My) đi lên hướng H.Nam Trà My. Khi đến đoạn thôn 4 thì phát hiện đoạn sạt lở đất nhưng với khối lượng ít nên mọi người đã dừng lại, dùng tay dọn dẹp cây, bụi rậm để qua đường.

Trong lúc mọi người đang dọn dẹp thì bất ngờ một khối lượng đất đá khổng lồ ào ào đổ sập xuống. Rất may một người đi đường đã nhìn thấy từ xa và hô to cho mọi người chạy.

“Khi nghe tiếng hộ to “Chạy, chạy, chạy đi…”, chúng tôi chỉ biết cúi đầu mà chạy và cứ thế đất đá sạt xuống dí sát chân. Khi đến điểm an toàn thì xe máy của mọi người cũng trôi theo đến chân. Nếu không có người kêu chạy đi thì chúng tôi chắc chắn đã nằm dưới lớp đất đá khổng lồ đó rồi”, anh Lê Đình Minh nhớ lại.

Đoạn video 22 giây kinh hoàng khiến nhiều người ám ảnh

“Chúng tôi bất lực”

Cũng bị vùi lấp trong vụ sạt lở nhưng may mắn thoát ra được, ông Huỳnh Ngọc Hưng (ở xã Bình Giang, H.Thăng Bình) kể với giọng đầy run rẩy. “Lúc đó đất đá ào ào đổ xuống và đẩy tôi cùng một người khác ra xa. Tôi cùng với một người cố gắng bò ra được, người kia bị gãy chân. Còn một người nữa bị đất đá đẩy xuống dưới nên không thể làm gì được. Chúng tôi bất lực”.

Là người trực tiếp chứng kiến và quay lại vụ sạt lở, anh Phạm Khang cho hay chiều 11.11, anh trên đường từ H.Bắc Trà My lên H.Nam Trà My làm công tác thiện nguyện.

Khi lên đến xã Trà Tân, anh Khang thấy khoảng 10 người đang dùng rựa, cưa máy cưa các cây đổ ngã và cùng chung tay dọn đoạn đường đang bị tắc do sạt lở cho xe đi qua. Thời điểm này, nước từ trên núi chảy xuống rất mạnh, quả núi có dấu hiệu tiếp tục bị sạt lở nên anh Khang và một số người đã đưa ra lời cảnh báo.

Khi mọi người đang loay hoay dọn đường, nhiều người khác đang đứng chờ sát khu vực đó thì quả núi rung chuyển rồi đổ ập xuống trong tích tắc. “Thấy vậy, tôi chỉ kịp tri hô mọi người chạy, rồi cùng bỏ chạy để thoát khỏi nơi nguy hiểm”, anh Khang nói.

Sau khi định thần lại, mọi người quay lại hiện trường để xem có ai bị nạn không thì nghe thấy có tiếng kêu cứu nhưng không thể tiếp cận được do quả núi tiếp tục sạt lở xuống. Một người dân cố gắng lao vào tìm người gặp nạn nhưng bị lún đến nửa người không thể di chuyển được.