Ứng phó bão số 13

Sạt lở núi gần thủy điện Sông Tranh 2, nhiều người bị vùi lấp Lúc 14 giờ 30 ngày 11.11, tuyến QL40B đoạn qua thôn 4, xã Trà Tân, H.Bắc Trà My (Quảng Nam) gần thủy điện Sông Tranh 2 có một điểm sạt lở nhỏ. Thấy vậy, nhóm 9 người dừng lại dùng tay dọn dẹp một số bụi rậm để qua đường. Ngay sau đó, một khối đất đá khổng lồ bất ngờ đổ sập xuống đường; 5 người kịp bỏ chạy, 4 người bị đất đá vùi lấp. Tại hiện trường, nhiều xe máy nằm lẫn lộn dưới lớp đất đá, đường bị chắn ngang... Hiện trường vụ sạt lở núi tại Bắc Trà My khiến 1 người mất tích ẢNH: VĂN BÌNH Ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND H.Bắc Trà My, cho biết trong số 4 người bị đất đá vùi, người dân địa phương đã cứu được 3 người đưa đi bệnh viện điều trị (có nạn nhân Huỳnh Văn Thanh ở TP.Tam Kỳ, bị gãy cả 2 chân). Chiều tối qua, lực lượng công an, quân đội sử dụng xe cơ giới, xe cấp cứu tiếp tục tìm kiếm 1 nạn nhân đang bị vùi lấp. Ngày 11.11, do Quảng Nam mưa lớn nên công tác tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích do sạt lở núi ở xã Trà Leng (H.Nam Trà My) và 4 nạn nhân mất tích do sạt lở núi ở xã Phước Lộc (H.Phước Sơn) đã phải tạm dừng.