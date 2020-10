Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3: Đưa các thi thể về bệnh viện quân y

Thứ trưởng Bộ Công an, trung tướng Nguyễn Văn Sơn làm việc với lực lượng công an, quân đội triển khai nhiệm vụ trưa 15.10

Xe y tế rời hiện trường về TP.Huế ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đã đến Thừa Thiên - Huế, làm việc với lực lượng công an tỉnh này, dồn sức cùng với lực lượng quân đội cứu hộ cứu nạn những cán bộ, công nhân mất tích do sạt lở đất. Ông Sơn cũng đã có cuộc họp nhanh với Sở chỉ huy tiền phương do quân đội chủ trì đặt tại Phong Xuân. Hai bên đã đưa ra những giải pháp phối hợp lực lượng để triển khai nhanh chóng, an toàn, hiệu quả công tác cứu hộ cứu nạn.