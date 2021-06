Sau 28 ngày không xuất hiện Covid-19 trong cộng đồng, Đà Nẵng tiếp tục nới lỏng

Theo thông tin từ cuộc họp, đã 14 ngày qua, TP không có ca mắc Covid-19, qua 28 ngày không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Hiện TP có 142/158 ca mắc Covid-19 trong đợt dịch này khỏi bệnh, đủ điều kiện xuất viện; chỉ còn 16 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Trên cơ sở quan trọng này, TP cho phép mở thêm 2 hoạt động, gồm: hoạt động dạy và học tại các trường mầm non, nhóm trẻ, các trường cao đẳng , đại học, trung học dạy nghề; hoạt động vận chuyển khách bằng ô tô giữa Đà Nẵng với Quảng Nam gồm các loại xe taxi, xe hợp đồng, xe tuyến cố định liên tỉnh. Các hoạt động này bắt buộc là phải tuân thủ nguyên tắc 5K.

Đối với cơ sở đào tạo phải điều chỉnh thời gian học, đảm bảo giãn cách, không quá 50% số lớp trong một buổi học, không được tổ chức các hoạt động ngoại khóa, vui chơi… Lãnh đạo TP.Đà Nẵng yêu cầu phải xét nghiệm cho toàn bộ giáo viên mầm non. Các cơ sở giáo dục mầm non phải đủ tiêu chuẩn an toàn mới được phép mở cửa hoạt động trở lại.