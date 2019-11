Sau khi tiêm kháng sinh tiền phẫu sửa mũi, nữ bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở

Khi tiếp cận bệnh nhân (BN), lúc này người bệnh đã ngưng tim, ngưng thở, chảy máu mũi và miệng, được đặt nội khí quản.

Ê kíp cấp cứu tiến hành hồi sức tim phổi; khi BN có mạch lại thì chuyển về BV Q.2 tiếp tục hồi sức. Lúc này BN tỉnh lại, nên được rút nội khí quản . Tuy nhiên, sau đó do BN có triệu chứng bất ổn nên các bác sĩ tiếp tục gây mê, đặt nội khí quản, cho thuốc an thần. Do tình trạng BN nặng, trào máu đường hô hấp, phổi suy hô hấp rất phức tạp nên BV Q.2 đã chuyển BN đến BV Chợ Rẫy.