Sau vũ trường, đến lượt tụ điểm karaoke ở Đà Nẵng bị truy quét ma túy

Ngày 27.5, Công an P.Thọ Quang (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đưa 4 con nghiện ở các tụ điểm karaoke đi cai nghiện ma túy bắt buộc, tập trung tại Cơ sở xã hội Bàu Bàng (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Những người này gồm: Lê Văn Tùng (29 tuổi), Nguyễn Văn Tân, Hồ Xuân Cường (cùng 26 tuổi, cùng ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) và Hồ Đắc Tâm (20 tuổi, ngụ P.Thọ Quang).

6 con nghiện khác do vi phạm lần đầu nên bị lập biên bản xử phạt hành chính.

Trước đó, trong các đêm 25 và 26.5, Công an P.Thọ Quang phối hợp Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tấn công các tụ điểm karaoke trên địa bàn phường, qua đó phát hiện 10 đối tượng dương tính ma túy đá.

Đây là đợt ra quân thực hiện kế hoạch tổng tấn công tội phạm ở các tụ điểm ăn chơi như vũ trường, bar, pub, karaoke, nhất là tội phạm ma túy trên toàn địa bàn TP.Đà Nẵng do Ban giám đốc Công an TP phát lệnh.

Cùng ngày, Công an Q.Hải Châu cho biết thêm, từ 20.4 đến 25.5, công an quận đã truy quét 64 tụ điểm, lập biên bản 50 vũ trường, bar, pub, karaoke vi phạm về các hành vi liên quan an ninh trật tự, phát hiện 169 trường hợp dương tính ma túy, và 4 đối tượng bị điều tra hành vi tàng trữ trái phép ma túy, tạm giữ hơn 500 chai rượu, 36 bình sisha không rõ nguồn gốc.