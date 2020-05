Say rượu rủ bạn mang hung khí đi trả thù

Ngày 27.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Đại ( Bến Tre ), cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Tuấn, 30 tuổi và Trần Võ Minh, 25 tuổi, cùng ngụ X.Đại Hòa Lộc, H.Bình Đại để điều tra về hành vi “ Cố ý gây thương tích ” dẫn đến chết người. Nạn nhân của kẻ say rượu gây ra án mạng là Nguyễn Hoàng Tùng, 40 tuổi, ngụ X.Đại Hòa Lộc.

Bị can Trần Văn Tuấn ẢNH: B.B

Trước đó, chiều 15.5, sau khi nhậu say, Tuấn nhớ lại việc bị anh Nguyễn Hoàng Tùng đánh trước đó nên Tuấn rủ Minh cùng đi đến nhà của Tùng để đánh trả thù.

Khi đi, Minh mang theo một con dao. Đến nơi, Minh, Tuấn và Tùng xảy ra cự cãi. Tùng lấy dao chém vào đầu của Minh nhưng trúng nón bảo hiểm. Tuấn cầm lấy cây xà beng gần đó đánh Tùng; Tùng bỏ chạy được khoảng 20 m thì ngã xuống đất.

Trong cơn say rượu, lẫn "say máu", Tuấn tiếp tục xông đến dùng xà beng đánh Tùng. Minh chạy lại, lấy cái dao đã mang theo sẵn đâm vào vùng đầu của Tùng. Những người dân gần đó biết sự việc đã chạy đến can ngăn, đưa Tùng đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, Tùng đã chết tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) vào ngày 21.5. Sau khi gây án Minh đã bị cơ quan công an bắt giữ, riêng Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên sau khi hay tin nạn nhân tử vong, Tuấn đã ra đầu thú.