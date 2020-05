Vì sao hủy quyết định khởi tố một chủ doanh nghiệp ở Bạc Liêu?

Trong mấy ngày qua, dư luận ở Bạc Liêu xôn xao về việc Công an H.Hòa Bình (Bạc Liêu) ra thông báo hủy quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Vinh Xiêm (54 tuổi, chủ một doanh nghiệp ở ấp Thị Trấn B, thị trấn Hòa Bình, H.Hòa Bình) về hành vi cố ý gây thương tích. Dù trước đó, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Xiêm, nhưng Viện KSND huyện chưa phê chuẩn.

Phòng vệ chính đáng

Theo nội dung thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, do thượng tá Lâm Văn Định, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Bình ký: Cơ quan CSĐT nhận được đơn tố giác của ông Châu Đông (34 tuổi, ở ấp Thị Trấn B, thị trấn Hòa Bình, H.Hòa Bình), vào khoảng 13 giờ 20 ngày 26.12.2019, bà Tạ Thị Bảy (43 tuổi, ở ấp Thị Trấn B, thị trấn Hòa Bình), là chủ cửa hàng trang trí nội thất Nhân Ái xảy ra cự cãi với bà Đặng Thị Lệ (49 tuổi, vợ ông Xiêm), là chủ cửa hàng trang chí nội thất Vinh Sim, bên cạnh cửa hàng Nhân Ái. Khoảng vài phút sau thì nhân viên cửa hàng Vinh Sim khoảng 10 người cùng xông vào đánh bà Bảy. Tiếp đó, bà Bảy bị ông Xiêm dùng gậy bằng kim loại đánh vào đầu gây thương tích.

Bà Bảy (bên trái) xông qua cửa hàng hành hung bà Lệ ẢNH CHỤP LẠI TỪ CAMERA

Theo thông báo kết quả điều tra vụ án, ngày 31.3, do đại tá Lê Minh Hải, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Bình ký thể hiện: Ngày 26.2, Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Bình ra quyết định khởi tố vụ về vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 26.12.2019, tại ấp Thị Trấn B, thị trấn Hòa Bình, H.Hòa Bình và quyết định khởi tố bị can số đối với ông Trương Vinh Xiêm về hành vi cố ý gây thương tích. Đồng thời, đề nghị Viện KSND H.Hòa Bình ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.

Tuy nhiên, ngày 27.3, Viện KSND H.Hòa Bình ra quyết định hủy quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Bình đối với ông Xiêm. Lý do, quyết định khởi tố bị can đối với ông Xiêm về hành vi cố ý gây thương tích là không có chứng cứ. Viện KSND H.Hòa Bình cũng cho rằng việc ông Xiêm có hành vi đánh người gây thương tích thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng theo quy định Điều 22 Bộ luật Hình sự.

Từ bị hại trở thành bị cáo ?

Sáng 17.5, trả lời PV Thanh Niên xung quanh vụ công an hủy quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Văn Xiêm về hành vi cố ý gây thương tích, ông Xiêm cho biết gia đình ông và gia đình bà Bảy thường xảy ra cự cãi về ranh giới giữa hai bên nhà. Ông Xiêm khẳng định gia đình ông thậm chí nhiều lần bị đe dọa đến tính mạng.

Do vụ việc chỉ là xích mích ranh giới giữa hai nhà liền kề, đồng thời là xóm giềng với nhau nên ông Xiêm đã đề nghị công an, chính quyền địa phương hòa giải.

Về lý do hủy quyết định khởi tố bị can, ông Xiêm cho biết đã cung cấp bằng chứng cho các cơ quan chức năng, chứng minh mình gây thương tích nhẹ cho bà Bảy thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng.

Cụ thể, chiều 26.12.2019, bà Bảy và nhân viên tự ý xông vào cửa hàng của ông, hành hung vợ ông Xiêm là bà Đặng Thị Lệ. Nghe ồn ào, ông Xiêm ra xem thì chứng kiến bà Bảy đang đánh vợ mình đồng thời nhiều nhân viên của bà Bảy đang rượt đánh những người giúp việc của ông Xiêm. Lúc này, ông Xiêm chụp được một cây gậy bóng chày bằng nhôm để ở gần đó đánh trúng bà Bảy một cái, đồng thời giải vây cứu vợ.

Theo ông Xiêm, vụ việc được can ngăn kịp thời, bà Bảy bị thương nhẹ ở trán, được đưa vào bệnh viện chữa trị vết thương với giám định thương tật là 2%. Còn bà Đặng Thị Lệ bị bà Bảy đánh bầm tím ở vùng ngực, hai chân, hay tay… cũng được đưa vào bệnh viện chữa trị.

Toàn bộ vụ việc được camera an ninh cửa hàng ghi lại, đồng thời ông Xiêm đã cung cấp cho Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Bình.

Tuy nhiên, từ đơn tố giác của ông Châu Đông, Cơ quan CSĐT Công an H.Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông là không có chứng cứ. Bởi thông tin có khoảng 10 nhân viên của ông đè đánh bà Bảy là hoàn toàn sai sự thật. Chính bà Bảy xông vào cửa hàng, cùng nhân viên hành hung vợ ông là bà Đặng Thị Lệ. Còn trong lúc hỗn loạn, ông dùng gậy giải vây, cứu vợ là hành động tự vệ chính đáng.

Đại tá Lê Minh Hải, Trưởng Công an H.Hòa Bình, cho biết qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, đặc biệt camera ghi lại toàn bộ vụ việc tại cửa hàng của ông Xiêm nên Viện KSND H.Hòa Bình cho rằng việc ông Xiêm có hành vi đánh người gây thương tích thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng theo quy định Điều 22 Bộ luật hình sự nên Cơ quan CSĐT hủy quyết định khởi tố bị can đối với ông Xiêm.

Sáng 17.5, luật sư Trương Hoài Phúc, Trưởng văn phòng Luật sư Hoài Phúc (TP.HCM), cho biết qua xem xét tình tiết có liên quan vụ án cho thấy Viện KSND H.Hòa Bình ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án là hoàn toàn có cơ sở pháp lý đúng theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, bà Bảy là người gây chuyện trước và ngang nhiên xông vào cửa hàng đánh bà Lệ nên việc ông Xiêm phản ứng dẫn đến gây thương tích nhẹ cho bà Bảy là thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng.