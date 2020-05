Vụ bí thư xã giết người, đốt xe: Khởi tố bị can, tiếp tục điều tra có hay không đồng phạm

Vụ án “chưa từng có tiền lệ”

Cùng ngày, đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho hay đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ có hay không đồng phạm với Minh trong vụ án giết người thế thân để trốn nợ, trục lợi bảo hiểm . “Trong buổi họp báo ngày 11.5, chúng tôi đã cung cấp thông tin ban đầu việc bắt giữ Đỗ Văn Minh và một số tình tiết liên quan về hành vi phạm tội của hung thủ. Vụ án đang trong quá trình điều tra mở rộng, chưa thể khẳng định có đồng phạm hay không trong quá trình gây án của Minh”, đại tá Mười nói.

Ngày 12.5, ông Hoàng Thanh Hải, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà, đến xã Liên Hà và có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã. Tại đây, Bí thư Huyện ủy Lâm Hà giao nhiệm vụ cho ông Phan Đại Thắng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Liên Hà, phụ trách việc điều hành Đảng ủy xã thay vai trò của ông Minh. Theo thông báo vào đầu giờ chiều 12.5, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà sẽ tiến hành họp để quyết định hình thức kỷ luật đối với ông Đỗ Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà. Thế nhưng do Bí thư Huyện ủy Lâm Hà bận công tác đột xuất nên buổi họp phải tạm hoãn.



Lâm Viên

Theo đại tá Mười, đây là vụ án “chưa từng có tiền lệ” xảy ra ở VN. Đặc biệt đáng chú ý là nhân thân của bị can khi đang là Bí thư Đảng ủy xã, tuổi còn trẻ để tiếp tục sự nghiệp công tác. “Do tham gia mua bán cà phê trên sàn nên Minh nợ số tiền rất lớn, vợ của nghi phạm cũng nợ nần nhiều. Chính vì các khoản nợ này mà đối tượng đã lên kế hoạch tỉ mỉ, kỹ càng để gây án, trốn nợ; lẩn trốn, tránh cơ quan chức năng . Kịch bản của đối tượng dựng lên nhằm đánh lừa cả cơ quan công an, báo chí, dư luận…”, đại tá Mười nhận định và cho rằng mấu chốt để phá vụ án này chính là nhanh chóng xác định Đỗ Văn Minh là thủ phạm và nạn nhân là anh Trần Nho Vương (25 tuổi, ngụ xã Đan Phượng, Lâm Hà; cháu vợ ông Minh). “Khi nhận định chính xác về thủ phạm và nạn nhân, chúng tôi không ngồi yên được, không ngủ được và suy nghĩ bằng mọi cách phải bắt được hung thủ, bắt càng nhanh càng tốt. Chính quyết tâm làm rõ vụ án, đem lại sự thật đã thôi thúc chúng tôi phải bắt kẻ gây án bằng mọi giá”, đại tá Mười nói.

Đỗ Văn Minh tại cơ quan điều tra Ảnh: Công an cung cấp

Nghi vấn thùng tiền phúng điếu còn nguyên?

Trong khi đó, theo một số người dân gần nhà vợ chồng ông Minh ở xã Tân Hà (H.Lâm Hà, Lâm Đồng), từ ngày cơ quan chức năng phanh phui ra vụ án mạng chính ông Minh giết cháu vợ rồi dựng hiện trường giả phi tang hòng chiếm hưởng tiền bảo hiểm 18 tỉ đồng, không thấy bà N.T.H vợ ông Minh ở địa phương. Ngôi nhà của vợ chồng ông Minh đóng cửa im lìm, hai người con của vợ chồng ông Minh học lớp 7 và lớp 10 đang được ông bà nội, ngoại chăm sóc. Có người cho biết, từ ngày nghe tin chồng “chết” bà H. bị sốc phải nhập viện cấp cứu. Trưa 12.5, PV Thanh Niên được bác sĩ Lê Văn Tiến, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, xác nhận bà H. đang điều trị tại Khoa Sản bệnh viện. Bà H. nhập viện vào ngày 9.5 do bị u nang buồng trứng. Cũng theo bác sĩ Tiến, bà H. có vẻ buồn nhưng tinh thần vẫn ổn định.

Một thông tin đáng lưu ý, chiều 10.5, khi cơ quan chức năng khám xét nhà ông Minh, một cán bộ địa phương được mời vào nhà chứng kiến cho biết lúc đó thùng tiền phúng điếu “đám tang ông Minh” vẫn còn y nguyên, chưa khui. Đây là chi tiết được các điều tra viên rất chú ý. Phải chăng bà H. biết trước đám tang người xấu số không phải chồng mình nên không dám khui thùng tiền?

Trao trả hài cốt nạn nhân cho gia đình an táng

Trong động thái khác, người nhà của ông Trần Nho Bất (46 tuổi, bố nạn nhân Vương) cho biết đầu giờ chiều 12.5, Công an tỉnh Đắk Nông đến xã Đan Phượng (H.Lâm Hà, Lâm Đồng) tiến hành các thủ tục cần thiết và trao lại hài cốt anh Trần Nho Vương cho gia đình về lo hậu sự. Cơ quan chức năng đã mời gia đình nạn nhân đến nghĩa trang xã Tân Hà (H.Lâm Hà) khai quật hài cốt của Vương được gia đình ông Đỗ Văn Minh an táng vào ngày 6.5. Sau khi nhận hài cốt anh Vương, người thân và bà con chòm xóm đưa hài cốt về nghĩa trang xã Đan Phượng để tiến hành nghi thức an táng theo phong tục tập quán của địa phương.

Được biết, nạn nhân Vương là con đầu trong một gia đình lao động có 3 anh em. Do hoàn cảnh khó khăn , cách đây 3 tháng Vương đến Đắk Glong làm vườn cho chú ruột của mình là ông Trần Nho Lịch cho đến khi bị Minh sát hại.

Liên quan vụ án giết người, đốt thi thể và xe ô tô, dựng hiện trường giả , ngày 12.5, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Minh (49 tuổi, trú xã Tân Hà, H.Lâm Hà; hiện là Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, H.Lâm Hà, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi giết người. Trong khi đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết cũng đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để khởi tố thêm đối với Đỗ Văn Minh về hành vi xâm phạm mồ mả.