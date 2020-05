Sẽ có danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận với nhà đầu tư nước ngoài

Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án luật Đầu tư sửa đổi chiều 26.5, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho hay, một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định Thủ tướng có quyền ngăn chặn việc chuyển nhượng dự án đầu tư đang xây dựng hoặc đang hoạt động cho nhà đầu tư nước ngoài, nếu xét thấy việc chuyển nhượng đó có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và lợi ích quốc gia.

Về vấn đề này, ông Thanh cho hay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, thực tế quy định này đã được quy định trong dự thảo Luật.

Ông Thanh giải thích, việc chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài (dự án thuộc ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài). Trong các điều kiện này, đã tính đến yếu tố quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra, nội dung về bảo đảm quốc phòng, an ninh còn được quy định ở các điều, khoản khác của dự thảo luật. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng các điều kiện về quốc phòng, an ninh và bị đình chỉ, ngừng, chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh nếu hoạt động này gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia.