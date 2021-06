Sẽ dùng 6 tấn thuốc nổ đánh sập hàng chục hầm khai thác vàng trái phép tại Vườn quốc gia Sông Thanh

Sáng 9.6, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan về phương án, kế hoạch chi tiết để đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép trong Vườn quốc gia Sông Thanh.

Theo đó, lực lượng chức năng dự kiến sẽ sử dụng khoảng 6 tấn thuốc nổ để phá hủy và đánh sập 75 hầm khai thác vàng trái phép tại Vườn quốc gia Sông Thanh, căn cứ vào chiều sâu và quy mô của các hầm. Ngày 19.6, tới sẽ triển khai đánh lần đầu tiên và đến ngày 26.6 sẽ kết thúc.

Quảng Nam tổ chức cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan về phương án, kế hoạch chi tiết để đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép trong Vườn quốc gia Sông Thanh ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Muôn đời không cho khai thác vàng trái phép trong Vườn quốc gia Sông Thanh

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đề nghị lực lượng công an và các ngành liên quan trước khi đánh mìn để phá hủy các hầm vàng trái phép trong Vườn quốc gia Sông Thanh cần phải rà soát thật kỹ, đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Đồng thời, tăng cường canh gác, chốt chặn, yêu cầu người không phận sự ra khỏi khu vực, đảm bảo tuyệt đối an toàn khi tiến hành nổ mìn.

Ông Bửu cũng yêu cầu, sau khi kết thúc, Ban quản lý Vườn quốc gia sông Thanh không xua đuổi nữa mà tổ chức chốt tại đây. “Quyết tâm là vĩnh viễn không cho làm hầm vàng trái phép ở đây nữa. Muôn đời không cho khai thác vàng trái phép trong Vườn quốc gia Sông Thanh”, ông Bửu khẳng định.

Trước đó, vào chiều 23.12.2020, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố quyết định thành lập Vườn quốc gia Sông Thanh.

Theo đó, Vườn quốc gia Sông Thanh được thành lập dựa trên việc chuyển hạng từ Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, nằm trên địa bàn 12 xã thuộc 2 huyện Nam Giang và Phước Sơn, có tổng diện tích tự nhiên gần 77.000 ha.

Một hầm vàng trái phép trong Vườn quốc gia Sông Thanh ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Vườn quốc gia Sông Thanh được công nhận là vùng đa dạng sinh học trọng yếu toàn cầu, đồng thời là hành lang bảo tồn quan trọng toàn cầu bởi tầm quan trọng của quần thể động vật có vú.

Vườn quốc gia Sông Thanh có 68 loài thú, trong đó có nhiều loài thú đặc hữu quý hiếm như mang Trường Sơn, thỏ vằn Trường Sơn, gấu ngựa,…130 loài chim; 168 loài bò sát lưỡng cư; 899 loài thực vật…

Việc đánh sập các hầm vàng trái phép nhằm bảo vệ cảnh quan, tài nguyên rừng, phục hồi các hệ sinh thái rừng, khôi phục đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh trật tự khu vực Vườn quốc gia Sông Thanh.