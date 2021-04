Đánh sập hầm vàng

Mạnh tay truy quét vàng tặc tại Bồng Miêu Ngày 11.4, thượng tá Lê Nho Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ xử phạt hành chính một số đối tượng là chủ khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, H.Phú Ninh); đồng thời sẽ tiếp tục truy quét, đẩy đuổi vàng tặc tại khu vực này. Tại cuộc kiểm tra, truy quét vàng tặc tại đập Thải, đồi Sim, ngách Gió Lò 10, bãi Thầu Đâu, hố Lò 6 thuộc mỏ vàng Bồng Miêu do Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh vừa triển khai, lực lượng chức năng phát hiện gần 100 người đang khai thác, xay, ngâm ủ quặng. Tại hiện trường, có 31 hồ ngâm ủ, 16 máy nổ, 13 cối xay đá, 4 cuộn điện, 2 súng đục, 500 lít dầu diezel, 2.600 m dây dẫn nước. 2.200 m dây điện, 90 xe rùa, 450 m2 bạt... Mạnh Cường