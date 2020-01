Sẽ liên tục xử lý vi phạm nồng độ cồn trong 7 ngày tết trên cả nước

Sáng 22.1, trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cùng đoàn công tác của Cục đã trực tiếp thị sát, kiểm tra công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Tại đây, Cục trưởng Cục CSGT đã yêu cầu cán bộ chiến sĩ Đội 2 thuộc Phòng Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc - đơn vị chịu trách nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng không được chủ quan, nâng cao tinh thần trách nhiệm để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy và các loại tội phạm trên tuyến.

“Đây là công tác thường xuyên, liên tục và xuyên suốt trong năm 2020. Chúng tôi cam kết rằng, lực lượng CSGT sẽ kiên trì thực hiện tốt Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100, mang lại hiệu quả cho xã hội”, trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng khẳng định.

Theo Cục CSGT, tính đến ngày 21.1, sau 3 tuần luật Phòng chống tác hại rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, có hiệu lực, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 11.064 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 40,5 tỉ đồng. Một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn cao như: Tây Ninh 769 trường hợp; TP.HCM 583 trường hợp, Thanh Hóa 538 trường hợp…

Tại nhiều địa phương, CSGT cũng đã xử lý nhiều trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn, trong đó Đắk Lắk 16 trường hợp; Trà Vinh 13 trường hợp… Đến nay đã có 9 địa phương đã xử phạt người điều khiển xe đạp, xe máy điện vi phạm về nồng độ cồn.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Cục CSGT cho biết, hiệu quả bước đầu đối với việc xử lý vi phạm nồng độ cồn rất tốt, không chỉ qua các số liệu xử phạt mà tình hình tai nạn giao thông đã giảm hẳn so với cùng kỳ. Trong những ngày tết Nguyên đán , nhu cầu sử dụng rượu bia của người dân sẽ tăng lên, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, nên Cục CSGT đã có văn bản yêu cầu lãnh đạo Phòng CSGT Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo với tinh thần cao nhất.