Xử lý không nể nang, không có vùng cấm

Thủ tướng đánh giá, quy định mới và sự vào cuộc của lực lượng chức năng trong ngăn chặn người sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện đã giúp tình hình trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực.

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân về việc sử dụng rượu, bia ; Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, không nể nang, không có vùng cấm, không chỉ dịp tết mà trong suốt thời gian tới; phê bình, kỷ luật các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm quy định; tuyệt đối không can thiệp hoặc để xảy ra can thiệp làm sai lệch kết quả xử lý vi phạm, dẫn đến các hành vi tiêu cực trong thực thi công vụ.