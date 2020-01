Vi phạm nồng độ cồn vì bạn ép ly rượu tất niên, bị phạt 17 triệu đồng

Cầu cứu bạn bè và người thân

Tối 6.1, Đội CSGT Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), tiến hành ra quân, lập chốt tại một số tuyến đường trên địa bàn TP.Tam Kỳ để tiến hành xử lý các phương tiện vi phạm về nồng độ cồn theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Một tài xế bị yêu cầu dừng xe và tổ công tác tiến hành đo nồng độ cồn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sau khi tiến hành lập chốt chặn trên đường Lý Thường Kiệt và Hùng Vương, tổ công tác mời nhiều người đang giao thông dừng xe máy, ô tô vào lề để kiểm tra nồng độ cồn.

Khi phát hiện CSGT đứng kiểm tra nồng độ cồn, nhiều người tham gia giao thông tỏ ra bất ngờ, tuy nhiên hầu hết các tài xế đều hợp tác và tỏ ra rất đồng tình với việc “lái xe thì không sử dụng rượu bia”.

Nhiều tài xế cho rằng việc ra quân ra quân, lập chốt xử lý các phương tiện vi phạm về nồng độ cồn là hợp lý và việc này nên được tiến hành sớm hơn.

Bên cạnh đó, nhiều người dân hiếu kỳ cũng tập trung theo dõi lực lượng CSGT Công an Tam Kỳ xử ký “ma men”. Có nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản và bị tạm giữ phương tiện đã gọi điện cho người thân và bạn bè đến chở về.

Bị ép uống một lý rượu… bị phạt 17 triệu đồng

Trong ngày đầu ra quân và lập chốt chặn từ 19 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 6.1, tổ công tác Đội CSGT Tam Kỳ đã lập biên bản xử phạt 3 tài xế ô tô và 2 người điều khiển xe máy vì vi phạm nồng độ cồn. Trường hợp bị xử phạt thấp nhất là 4,5 triệu đồng và cao nhất là 17 triệu đồng.

Tổ công tác Đội CSGT Công an Tam Kỳ lập biên bản xử phạt các tài xế điều khiển phương tiện vì có nồng độ cồn trong máu cao ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khi tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế N.Đ.S. (45 tuổi, ở P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ) điều khiển ô tô BS 92A - 020.30, kết quả đo được tại chỗ cho thấy ông S. có nồng độ cồn đạt mức 0,288 mg/lít khí thở.

Trung tá Trần Kim Sơn, Phó đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Tam Kỳ, cho biết theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP mới ban hành, với nồng độ cồn này, tài xế S. sẽ phạt khoảng 17 triệu đồng, tước bằng lái xe 17 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Sau khi bị lập biên bản xử phạt, tài xế S. cho hay một người bạn của ông dự tiệc tất niên ở nhà một người khác và đã uống say nên gọi điện nhờ ông lên chở về giúp. Tuy nhiên, khi ông lên thì tiệc mừng tất niên vẫn còn và bị ép uống một ly rượu. Khi lái xe chở bạn về thì ông S. bị CSGT kiểm tra và có cồn trong hơi thở với 0,288 mg/lít khí thở.

Chở vợ đi ăn trứng vịt lộn cũng bị phạt… 7 triệu đồng

Bên cạnh những trường hợp nghiêm túc chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn thì cũng có nhiều trường hợp không chịu hợp tác với tổ công tác CSGT.

Một tài xế đang bị kiểm tra nồng độ cồn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ghi nhận, có những trường sau khi phát hiện tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn, người này đã để xe lại và bỏ đi. Ngoài ra, có một số trường hợp không chiụ đo nồng độ cồn, mãi đến khi lực lượng chức năng thuyết phục thì mới chấp hành.

Cũng trong tối 6.1, lập chốt chặn trên đường Hùng Vương, tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế L.K.G. (ở P.An Mỹ), điều khiển ô tô BS 92C - 103.72. Kết quả đo được tại chỗ của tài xế G. cho thấy nồng độ cồn đạt mức 0,070 mg/lít khí thở. Theo nghị định mới thì trường hợp ông G., bị xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái xe 11 tháng.

Theo vợ của tài xế G., chồng bà có uống một ly rượu thuốc để trị đau lưng ở nhà, sau đó lấy xe chở vợ đi ăn trứng vịt lộn. Hai vợ chồng ăn xong, trên đường về nhà thì bị yêu cầu dừng kiểm tra nồng độ cồn. “Chỉ uống một ly rượu trị đau lưng mà bị đo với nồng độ cồn đạt mức 0,070 mg/lít khí thở”, vợ tài xế G. tỏ vẻ thắc mắc.

Nhiều tài xế điều khiển xe máy cũng bị dừng để kiểm tra nồng độ cồn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cũng trong tối 6.1, tổ công tác cũng tiến hành xử phạt ông L. T. T. (38 tuổi, ở P.An Mỹ) 4,5 triệu đồng có nồng độ cồn đạt mức 0,284 mg/lít khí thở.

Trung tá Trần Kim Sơn cho biết ngày đầu tiên triển khai lực lượng xử phạt các hành vi vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông đã phát hiện 5 trường hợp có sử dụng bia rượu trong đó có 2 tài xế ô tô, 3 người điều khiển xe máy và mức xử phạt cao nhất là 17 triệu đồng.

"Thời gian tới, CSGT Công an TP.Tam Kỳ sẽ tiếp tục triển khai lưc lượng tuần tra, kiểm soát để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước và sau Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020, nhằm để nhân dân đón Tết vui vẻ, an toàn", trung tá Sơn cho biết.

PV Thanh Niên ghi nhận một số hình ảnh lực lượng CSGT Tam Kỳ kiểm tra nồng độ cồn vào tối ngày 6.1:

Kết quả đo nồng độ cồn của một tài xế điều khiển xe máy ẢNH: MẠNH CƯỜNG Tổ công tác yêu cầu các tài xế dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn ẢNH: MẠNH CƯỜNG Không chỉ tài xế nam mà bên cạnh đó nhiều tài xế nữ cũng bị yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra nồng độ cồn ẢNH: MẠNH CƯỜNG Máy đo nồng độ cồn ẢNH: MẠNH CƯỜNG Hầu hết các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường Lý Thường Kiệt và Hùng Vương đều bị yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn ẢNH: MẠNH CƯỜNG Nhiều phương tiện xe máy bị tạm giữ đưa về trụ sở vì các tài xế không xuất trình được giấy tờ và giấy phép lái xe ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một tài xế bị lập biên bản xử phạt vì điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn cao ẢNH: MẠNH CƯỜNG