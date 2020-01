Xử phạt 'ma men' lái xe: Nơi quyết liệt, nơi buông lơi

Nở rộ dịch vụ “ăn theo” Tại TP.HCM, dịch vụ chở người nhậu say được Công ty CP dịch vụ Bạn uống tôi lái áp dụng từ năm 2016. Ông Trần Nhật Trường, Tổng giám đốc Công ty CP dịch vụ Bạn uống tôi lái, cho biết mục tiêu lớn nhất của dịch vụ là giúp người dân có những cuộc vui an toàn hơn và gia đình hạnh phúc hơn. Hiện có hơn 1.000 tài xế đăng ký chở khách hàng khi nhậu xỉn, không thể tự lái xe về nhà. Chi phí chuyến đi được ứng dụng tính theo giờ/ngày công lao động của tài xế cộng thêm chi phí di chuyển từ vị trí tài xế đến nơi nhận khách... Tuy nhiên, thực tế nhiều vị khách sau khi đăng ký sử dụng dịch vụ thì hủy giữa chừng “uống có xíu xiu nhằm nhò gì không lái được xe”! Đến khi quy định xử phạt người tham gia giao thông sử dụng rượu, bia được siết chặt, dịch vụ “bao trọn gói” đưa người say về nhà lập tức được nhiều quán nhậu, nhà hàng áp dụng. Ông Đỗ Thành Huấn, chủ quán Hải sản Bình Ba (TP.Cần Thơ), cho biết chương trình đưa người say về nhà được “kích hoạt” khi giới thiệu các món ăn cho thực khách. Sau đó, khách sử dụng rượu, bia có nhu cầu đưa về tận nhà có thể đăng ký với nhân viên (hoặc quán sẽ chủ động nhắc khách) nhằm góp phần chấp hành tốt luật lệ giao thông và tránh những rủi ro tai nạn đáng tiếc... Sỹ Đông - Đình Tuyển