Từ 1.1.2020, nhiều luật, quy định mới có hiệu lực

Không còn cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B,C Đó là nội dung nổi bật tại Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT do Bộ GD-ĐT ban hành ngày 26.11.2019 và chính thức có hiệu lực từ ngày 15.1.2020. Cụ thể, Thông tư 20 bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C) tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6.6.2008. Các chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C đã được cấp trước đây vẫn có giá trị sử dụng; đối với các khóa đào tạo đang được triển khai thực hiện trước ngày 15.1.2020 thì tiếp tục đào tạo và cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.