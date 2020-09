Sẽ rút ngắn thời gian, giảm chi phí xét nghiệm Covid-19

Trong số 1.063 ca mắc tại Việt Nam từ đầu dịch, có 691 ca do lây nhiễm trong nước; 926 ca đã được điều trị khỏi; 35 ca tử vong. 33.605 người đang được cách ly y tế theo dõi sức khỏe phòng chống dịch Covid-19.

Bộ Y tế cho biết đang tổ chức đấu thầu nhà cung cấp test, kit xét nghiệm chẩn đoán sàng lọc Covid-19 tại sân bay. Chi phí xét nghiệm do người nhập cảnh chi trả, theo mức bảo hiểm y tế thanh toán (mức thấp nhất là hơn 700.000 đồng một lần xét nghiệm). Tuy nhiên, Bộ Y tế dự kiến sẽ thực hiện xét nghiệm gom mẫu, giúp rút ngắn thời gian sàng lọc và chi phí xét nghiệm cũng sẽ thấp hơn rất nhiều.

Hôm qua 14.9, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết 2 BN 549 và 550, là ni cô, ở TP.Hội An đã tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi được điều trị khỏi bệnh và đang cách ly tại chùa. Hai BN này đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam để tiếp tục cách ly, điều trị; 25 người đang lưu trú tại chùa được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Từ ngày 1.8 đến nay, chùa này tạm ngưng hoạt động nên không có trường hợp nào liên quan đến cộng đồng.

Ngày 14.9, Công an TP. Đà Nẵng đã có văn bản gửi Phòng CSGT, Phòng CSCĐ, Công an các quận, huyện ngừng nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế ở các cửa ngõ ra vào TP; yêu cầu Phòng Hậu cần phối hợp với công an các quận, huyện thu gom trang thiết bị tại các chốt kiểm dịch y tế. Các chốt này thiết lập từ ngày 31.7. Đến chiều qua, 8 chốt kiểm soát phòng dịch đã ngừng nhiệm vụ, các lực lượng liên quan đã rút khỏi chốt.