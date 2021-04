Siết biên giới ngăn Covid-19

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 11.4, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết Đồng Tháp có 8 xã biên giới giáp với Campuchia, đây là tuyến biên giới có nhiều rủi ro lây lan dịch bệnh từ phía Campuchia. Nhờ có sự canh phòng cẩn mật của các lực lượng chức năng tỉnh nên đã hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng nhập cảnh trái phép.

Tuy nhiên, để phòng chống dịch hiệu quả, cần phải có sự hỗ trợ của người dân biên giới. Khi thấy người lạ mặt đến địa phương thì gọi báo ngay cho lực lượng chức năng, đó là thông tin rất quý giá.

“Vừa qua, 2 trường hợp nhập cảnh trái phép được người dân thông tin cho lực lượng chức năng tiếp cận, cách ly, sau đó xét nghiệm dương tính Covid-19 đã ngăn được mầm bệnh lây lan ra cộng đồng. Tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 2 người dân cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng phát hiện, cách ly 2 trường hợp này”, ông Bửu thông tin thêm.

Trong khi đó tại Bình Phước (có chiều dài đường biên giới hơn 260 km tiếp giáp với 3 tỉnh của Campuchia là Kratie, Mondulkiri và Tabong Khmum), lực lượng BĐBP Bình Phước và các lực lượng chức năng cũng đang duy trì, quản lý 62 chốt phòng, chống dịch tại khu vực giáp biên thuộc 4 cửa khẩu và 1 lối mở trên địa bàn. Ngoài lực lượng trực tiếp cắm chốt trên các tuyến biên giới, lực lượng chức năng tại các xã, thị trấn cũng thực hiện triệt để việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tránh nguồn dịch lây lan trong cộng đồng.

Kon Tum và Gia Lai là 2 tỉnh Tây nguyên có chung đường biên giới với Campuchia. BĐBP 2 tỉnh này cũng đã tăng cường lực lượng cho các đồn biên phòng đứng chân trên tuyến biên giới, tiếp tục đẩy mạnh việc phòng chống dịch bệnh. “Hiện chúng tôi duy trì 24 tổ chốt cố định, 10 tổ chốt lưu động và phối hợp với các lực lượng khác như công an, dân quân các địa bàn cũng như chính quyền, đoàn thể các địa phương. Đến nay, mọi việc đều đang được kiểm soát chặt chẽ”, đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai, cho biết vào chiều 11.4.

Trong những ngày qua, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xâm nhập từ biên giới Campuchia đang được lãnh đạo tỉnh An Giang triển khai quyết liệt. Theo UBND tỉnh An Giang, địa bàn An Giang tiếp tục đối mặt với làn sóng người chạy né dịch từ Campuchia về Việt Nam và tình trạng người Trung Quốc từ nơi khác về An Giang để tìm cách qua Campuchia làm việc. Các lực lượng chức năng của tỉnh phải căng mình thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, vừa phòng chống tội phạm nơi biên giới. Từ ngày 18.3 - 7.4, các huyện biên giới của An Giang đã tiếp nhận và thực hiện cách ly tập trung 5.155 người.