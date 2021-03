Trong 2 ngày 6 và 7.3, Công an xã Long Chữ phối hợp Ban chỉ huy Quân sự xã cùng Đội An ninh Công an H.Bến Cầu, phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh liên tiếp bắt giữ 16 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam khi nhóm người này đang tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia.