Tây Ninh: Truy tìm người đàn ông vượt biên trái phép từ Campuchia về trốn cách ly

Ngày 3.3, Công an H.Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã phát đi thông báo phối hợp truy tìm đối tượng bỏ trốn khỏi khu cách lý

Theo trung tá Nguyễn Văn Non, Phó trưởng Công an H.Châu Thành, ngày 1.3, lực lượng phòng chống dịch bệnh Covid-19 H.Tân Châu phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Hoàng (50 tuổi, ngụ ấp Đồng Kèn 2, xã Tân Thành, H.Tân Châu) khi Hoàng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra y tế, lấy thông tin dịch tễ và đưa đi cách ly tại khu cách ly Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh (thuộc H.Châu Thành).

Tuy nhiên, sáng 2.3, nhân viên y tế phát hiện Hoàng không có mặt tại khu cách ly. Theo trung tá Non, hiện Công an H.Châu Thành đang phối hợp với Công an H.Tân Châu và Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh tây Ninh truy tìm Nguyễn Văn Hoàng. Công an H.Châu Thành cũng thông báo cho công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp truy tìm.

Liên quan đến hành trình vượt biên của Hoàng, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, bước đầu Hoàng khai nhận với cơ quan chức năng vào chiều 1.3, Hoàng từ Campuchia về trở nhà ở ấp Đồng Kèn 2, xã Tân Thành, H.Tân Châu để thăm mẹ bệnh. Từ Campuchia, Hoàng di chuyển bằng xe du lịch rồi đi xe ôm về, quá trình di chuyển có tiếp xúc nhiều người.