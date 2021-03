Tây Ninh: Đăng clip xúc phạm công an, bị phạt 7,5 triệu đồng

Qua công tác nắm tình hình, công an phát hiện tài khoản Facebook có nickname “Út An CaNa" chia sẻ đoạn clip và đăng bài viết với nội dung xúc phạm uy tín của lực lượng công an. Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản Facebook “Út An CaNa” là V.T.A, công nhân của một công ty thuộc Khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời

Qua làm việc, A. thừa nhận tài khoản trên do mình làm chủ, hiện đang quản lý, sử dụng. Đồng thời, A. cũng thừa nhận việc đã chia sẻ đoạn clip, đăng bài viết và trả lời bình luận của bạn bè với nội dung trên là bôi nhọ, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng công an, là vi phạm pháp luật. Công an H.Gò Dầu đã yêu cầu A. gỡ bỏ bài viết, xóa bình luận, đăng nội dung đính chính, xin lỗi, đồng thời cam kết không tái phạm.