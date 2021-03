Sở, ngành TP.HCM phối hợp 'xóa sổ' thẩm mỹ chui

Chiều 19.3, Sở Y tế TP.HCM đã mời phòng y tế các quận huyện và TP.Thủ Đức họp sơ kết hành nghề y tế tư nhân và quy trình phản ứng nhanh trong phát hiện và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện Công an TP.HCM. Nhiều ý kiến nêu khó khăn trong kiểm tra, xử lý khám chữa bệnh không phép, trong đó nêu lên sự phối hợp chậm trễ của công an địa phương.

Nếu liên quan đến ngành công an sẽ xử lý

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế TP.HCM, cho biết sau 3 tuần Sở Y tế phối hợp Công an TP.HCM đã “đột kích” 19 cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ trá hình . Sai phạm nhiều nhất là cơ sở có giấy phép làm đẹp thông thường như hớt tóc, chăm sóc da, quán cà phê, spa thông thường nhưng thực hiện “lấn sân” phẫu thuật thẩm mỹ; nhiều nơi không có giấy phép nào nhưng cũng làm phẫu thuật thẩm mỹ. Địa điểm là chung cư, khách sạn, nhà dân, đặc biệt là ở các chung cư cao cấp rất khó vào. Thanh tra đi cả ngày và đấu tranh rất nhiều các cơ sở để mở cửa; cơ sở câu giờ để tẩu tán trang thiết bị y tế, không khai báo… Ngoài ra, khi đoàn kiểm tra xuống phòng y tế thì một số nơi chậm phối hợp; còn cảnh sát khu vực không biết cơ sở kinh doanh gì.

Một phòng khám hoạt động không phép nhưng cơ quan quản lý Q.5 nói không biết Ảnh: D.T

Phòng y tế một quận chia sẻ vừa qua có một số cảnh sát khu vực đến phối hợp kiểm tra rất nhiệt tình nhưng cũng có cảnh sát khu vực đến cùng đoàn kiểm tra giống như việc của ai đó. Thậm chí có cảnh sát khu vực vào kiểm tra thay vì phụ đoàn kiểm tra thì giống như phụ cơ sở, nói giúp cho chủ cơ sở…

Sau khi lắng nghe một số ý kiến, trong đó có ý kiến than phiền về sự phối hợp của cảnh sát khu vực, đại tá Lê Công Vân, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM (PC06), cho biết: “Tôi sẽ cho xác minh, nếu thực tế đúng như phản ánh và có liên quan đến ngành công an thì báo cáo Giám đốc Công an TP.HCM xử lý ngay”.

Theo ông Vân, đối với cảnh sát khu vực và công an quận, huyện, sau cuộc họp này, PC06 sẽ báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM có văn bản cụ thể để chỉ đạo công an 21 quận huyện và TP.Thủ Đức . Theo đó, lực lượng tham gia bao gồm từ phường đến các đội có liên quan để phối hợp đoàn kiểm tra quận huyện. Công an làm việc 24/7 nên Sở Y tế và quận, huyện đi kiểm tra bất kể giờ nào có thể điện thoại và công an sẽ đưa quân ra hỗ trợ.

Công an TP.HCM hỗ trợ tối đa

Đại tá Lê Công Vân cho hay qua công tác điều tra cơ bản của PC06, trên địa bàn TP.HCM có rất nhiều cơ sở hoạt động spa, phẫu thuật thẩm mỹ. Hiện PC06 đã nắm được và có danh sách 9 bệnh viện đa khoa tư nhân, 35 cơ sở chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Theo quy định trong lĩnh vực thẩm mỹ, công an phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự thì mới được hoạt động sau khi có giấy phép thẩm định của Sở Y tế. Kiểm tra phát hiện thiếu giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, PC06 sẽ đề xuất Sở KH-ĐT thu hồi giấy phép kinh doanh, Sở Y tế thu hồi giấy phép hoạt động . Do đó, nếu PC06 kiểm tra hoặc phối phợp các cơ quan khác kiểm tra 1 năm 2 lần mà không xuất trình được thì đề nghị thu hồi giấy phép. Đây là “cây gậy” đánh vào các đối tượng “chui”, luồn lách thực hiện giải phẫu thẩm mỹ lợi nhuận cá nhân, vi phạm nhiều lĩnh vực, gây hại rất lớn cho bệnh nhân…

Phòng khám không phép quận không biết Liên quan đến Phòng khám đa khoa Thái Việt (số 165 Nguyễn Văn Cừ, P.2, Q.5, TP.HCM) trưng biển hiệu to đùng, lại có 2 “bác sĩ” Trung Quốc hoạt động, trả lời chất vấn của lãnh đạo Sở Y tế, đại diện Phòng Y tế Q.5 cho biết đã giao phường giám sát nhưng phường không biết, không báo cáo, do đó phòng y tế không nắm được. Ngoài ra, Q.5 còn có 2 cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ không phép, một cơ sở “núp bóng” quán cà phê, một cơ sở ở chung cư, Phòng Y tế Q.5 cũng trả lời không biết.

“Nhất trí cao với Sở Y tế và đề xuất tiếp tục duy trì đội hoặc đoàn phản ứng nhanh để kiểm tra, rà soát các cơ sở y tế, đừng để xảy ra những hậu quả nghiêm trọng. Trong quy chế làm việc có sự ràng buộc giữa các thành viên, từ trên xuống kể cả lực lượng công an cũng phải tham gia, làm chặt chẽ và có quy chế”, ông Vân nói và cho biết thêm, thời gian tới, PC06 sẽ hỗ trợ Sở Y tế và các quận huyện, TP.Thủ Đức.