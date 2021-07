Sở Ngoại vụ TP.HCM chia buồn với gia đình công dân Hàn Quốc tử vong vì Covid-19

Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM chiều 19.7, ông Trần Phước Anh, quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM đã trao đổi nhiều thông tin liên quan đến hoạt động đối ngoại, hỗ trợ của các nước đối với công tác phòng chống dịch của TP.HCM.

Sở Ngoại vụ cho biết trong thời gian dịch bệnh phức tạp thì các cơ quan lãnh sự quan tâm nắm thông tin chính thức, những nỗ lực của thành phố; đồng thời bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ thành phố trong khả năng có thể. Lãnh đạo thành phố gặp trực tiếp các lãnh sự đoàn, các cơ quan tổ chức quốc tế, văn phòng văn hóa kinh tế và một số hội doanh nghiệp nước ngoài để cung cấp thông tin chính thức.

Các đơn vị này có những cam kết hỗ trợ nguồn lực cho thành phố. Ngày 15.7, TP.HCM tổ chức buổi tiếp nhận hỗ trợ của các lãnh sự quán gồm: Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia, hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc, Ấn Độ góp phần vào công tác phòng chống dịch. Sáng nay (ngày 19.7), Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã hỗ trợ 1 triệu khẩu trang y tế , 100.000 khẩu trang N95, 100 máy tạo oxy và 200.000 USD.

Ông Phước Anh cho biết thành phố cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan triển khai tiêm vắc xin đợt 1 cho lãnh sự đoàn; và sẽ tiêm đợt 2 theo quy định của Bộ Y tế . TP.HCM cũng lên kế hoạch tiêm vắc xin cho cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại thành phố tùy theo theo điều kiện và khả năng cung ứng.

Trả lời câu hỏi hiện có bao nhiêu công dân người nước ngoài mắc kẹt tại TP.HCM, ông Trần Phước Anh nói đến thời điểm này, tỷ lệ người nước ngoài mắc kẹt rất ít, chỉ có những người có việc phải quay lại thành phố và thành phố áp dụng biện pháp phòng chống dịch nên mới mắc kẹt. TP.HCM phối hợp đã phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, tạo điều kiện, cơ chế để những công dân này về nước theo yêu cầu.

Liên quan đến thông tin công dân Hàn Quốc tử vong do mắc Covid tại một bệnh viện ở TP.HCM, quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM cho biết những thông tin cụ thể về dịch bệnh thì sẽ do bệnh viện và công an cung cấp.