Sở TN-MT TP.HCM xin giãn tiến độ lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh sang đầu năm sau

Sở TN-MT TP.HCM cho biết, theo kế hoạch số 2640/KH-UBND ngày 23.7.2021 của TP, Viện Nghiên cứu phát triển được giao lập nhiệm vụ quy hoạch, thời gian dự kiến phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vào cuối tháng 10.2021. Thời gian tổ chức thu thập và xử lý tài liệu, số liệu, nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và của cấp huyện vào cuối năm 2021.

Với tiến độ thực hiện nhiệm vụ quy hoạch TP như trên, Sở TN-MT không có tài liệu, số liệu về nhu cầu của các ngành, lĩnh vực và của cấp huyện để tổng hợp, xây dựng hồ sơ góp ý phương án phân bổ khoanh vùng đất đai gửi về Bộ TN-MT có ý kiến trước khi tích hợp vào Quy hoạch TP.HCM đúng thời hạn theo Chỉ thị 22/CT-TTg (trước ngày 1.12.2021).

Ngày 25.8.2021, Sở TN-MT có văn bản số 5895/STNMT-QLĐ đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức phối hợp, cung cấp số liệu, tài liệu.

Mặt khác, do TP.HCM đang bị ảnh hưởng nặng do dịch Covid-19 và đã thực hiện giãn cách thời gian dài, ảnh hưởng lớn đến tiến độ lập nhiệm vụ quy hoạch TP cũng như kế hoạch sử dụng đất. Do vậy, Sở TN-MT trình báo cáo UBND TP.HCM 2 kiến nghị.

Thứ nhất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận giãn tiến độ thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đến giữa quý 1/2022 sẽ hoàn tất hồ sơ, trình Bộ TN-MT thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thứ hai, chấp thuận giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển, Sở KH-ĐT và các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ lập phương án phân bổ khoanh vùng đất đai TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, tên nhiệm vụ là Xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 TP.HCM. Hình thức thực hiện là đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện theo quy định. Thời gian thực hiện vào quý 4/2021. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách TP.

Ngoài kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, văn bản của Sở TN-MT còn báo cáo về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện; kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; quy hoạch không gian biển; chủ trương thực hiện lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.