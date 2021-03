Sở Y tế Bình Thuận báo cáo Bộ Y tế về 'lương y' Võ Hoàng Yên

Ngày 12.3, Sở Y tế Bình Thuận đã có báo cáo gửi Cục Quản lý y dược cổ truyền ( Bộ Y tế ) về quá trình cấp chứng chỉ hành nghề cho ông Võ Hoàng Yên - người bị vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và vợ là Nguyễn Phương Hằng tố cáo “lừa đảo”

Theo báo cáo, ông Võ Hoàng Yên được Sở Y tế Bình Thuận cấp chứng chỉ hành nghề ngày 8.11.2018 về hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Quá trình cấp chứng chỉ hành nghề cho ông Yên được áp dụng theo Nghị định 109/2016 của Chính phủ.

Ông Yên tốt nghiệp Trung cấp y sĩ y học cổ truyền tại Trường trung cấp Tuệ Tĩnh (Thanh Hóa) và được cấp bằng ngày 14.7.2017. Sau đó, ông này đến Trung tâm y tế H.Hàm Tân (Bình Thuận) để thực tập khám chữa bệnh tại khoa y học cổ truyền. Việc thực tập của ông Yên do bác sĩ Lê Trung Nhật hướng dẫn, thời gian thực tập khám chữa bệnh từ ngày 20.9.2017 đến 20.9.2018.

Kết thúc thời gian thực tập, Trung tâm y tế H.Hàm Tân có xác nhận thời gian thực tập khám, chữa bệnh y học cổ truyền đối với ông Võ Hoàng Yên.

Cũng theo báo cáo, ông Yên có đăng ký khám, chữa bệnh tại 2 cơ sở. Cơ sở thứ nhất là Phước thiện Hưng An Tự (xã Gia An, H.Tánh Linh) do ông Nguyễn Bửu chịu trách nhiệm đứng tên - được Sở Y tế cấp phép từ ngày 18.10.2013.

Tại đây, ông Yên đăng ký tham gia khám chữa bệnh từ ngày 20 - 30 hằng tháng và bắt đầu hành nghề từ ngày 20.11.2018 đến nay. Cơ sở thứ hai là Phòng thuốc nam Phước thiện Hưng Nghĩa Tự (KP.1, TT.Tân Nghĩa, H.Hàm Tân) do bà Lê Thị Thu Hương chịu trách nhiệm chuyên môn, được Sở Y tế cấp phép từ ngày 2.1.2019.

Tại cơ sở này, ông Yên đăng ký khám chữa bệnh từ ngày 1 - 10 hằng tháng và bắt đầu hành nghề từ 2.1.2019 đến nay. Ngoài hai cơ sở nói trên, ông Yên không đăng ký khám chữa bệnh ở nơi nào khác.

Theo ông Nguyễn Bửu, từ sau Tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay, ông Yên chỉ về cơ sở Hưng An Tự (H.Tánh Linh) có một ngày, đến nay chưa về khám, chữa bệnh trở lại.

Còn theo báo cáo của UBND xã Gia An (H.Tánh Linh), về cơ sở tôn giáo Hưng An Tự thuộc Giáo hội Tịnh độ cư sĩ Phật hội VN, khi thành lập chỉ có 59 tín đồ, nhưng đến nay có khoảng 1.000 tín đồ. Người đại diện chính là ông Võ Hoàng Yên (pháp danh Thiện Vân), trưởng ban lâm thời của chi hội này. Cũng theo UBND xã Gia An, cơ sở tôn giáo Hưng An Tự hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.