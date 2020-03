Sóc Trăng: Công an phát hiện, thu giữ nhiều súng, hung khí tự chế

Chiều 21.3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) cho biết qua tin tố giác của quần chúng nhân dân, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra hành chính hai hộ dân, phát hiện, thu giữ nhiều loại súng và hung khí tự chế rất nguy hiểm.

Cụ thể, trưa ngày 20.3, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Sóc Trăng phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà do bà Trần Thị Liễu (32 tuổi, ở đường Vành Đai 2, khóm 5, P.3, thành phố Sóc Trăng) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng công an bất ngờ phát hiện trong nhà có 5 cây súng hơi tự chế , 500 gram đạn chì các loại, nhiều bộ phận, phụ kiện của súng hơi... Lực lượng công an đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 19.3, lực lượng Công an thành phố Sóc Trăng cũng tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà do bà Mai Nguyễn Thúy Vi (29 tuổi, ở đường Nguyễn Huệ, khóm 4, phường 1, thành phố Sóc Trăng) thuê để tạm trú. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong nhà có 1 khẩu súng, 4 viên đạn bi và 4 cây dao tự chế.

Hiện các vụ phát hiện súng, hung khí tự chế đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.