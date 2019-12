Kiểm tra hành chính, phát hiện súng và nhiều hung khí

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng 15.12, Công an P.14 (Q.8) phối hợp với Công an Q.8 bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà số 1458 Hoài Thanh (P.14).

Nhóm thanh niên phê ma túy bị tạm giữ tại trụ sở Công an Trác Rin

Khi vào bên trong căn nhà, Công an phát hiện 1 khẩu súng tự chế và nhiều hung khí tự chế như: ba chĩa; dao, rựa... nên lập biên bản, thu giữ. Lúc này, trong nhà chỉ có bà Nguyễn Thúy Dung (41 tuổi). Sau đó, Công an đưa số hung khí và bà Dung về trụ sở Công an P.14 để tiếp tục điều tra

Khẩu súng Công an thu giữ khi kiểm tra hành chính căn nhà 1458 Hoài Thanh Trác Rin

Trao đổi với PV Thanh Niên, Công an P.14 cho biết thời gian gần đây, đơn vị phát hiện căn nhà này có một nhóm thanh thiếu niên xăm trổ liên tục ra vào. Vì thế, rạng sáng 15.12 mới ập vào kiểm tra hành chính . Khẩu súng và số hung khí là của “chồng hờ” bà Nguyễn Thúy Dung. Công an đang truy xét những người trú ngụ trong căn nhà trên để mở rộng điều tra vụ việc.

“Tôi chỉ biết anh Lau thôi (người nghi vấn tàng trữ số hung khí trên), mấy thanh niên khác tôi không quen. Tôi mới dọn về ở chung với ảnh được 3 tháng nay nên không biết gì”, bà Dung nói với PV Thanh Niên tại trụ sở Công an P.14.

Số hung khí mà Công an thu giữ Trác Rin

Cũng trong rạng sáng 15.12, Công an P.14 kiểm tra hành chính căn nhà số 49D2/12 Hoài Thanh (P.14), thì phát hiện 4 nam thanh niên đang phê ma túy. Qua kiểm tra, Công an ghi nhận cả 4 trường hợp đều dương tính với ma túy. Hiện Công an đang tạm giữ những người này để tiếp tục xác minh, làm rõ.