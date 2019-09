Clip một phụ nữ bóp 'chỗ hiểm' cán bộ công an: Đâu là sự thật?

Lúc đó, bà Nguyễn Thị Hồng (47 tuổi) cùng chồng Trần Quốc Tú (38 tuổi, cùng ngụ địa chỉ 149/11/5B Lưu Hữu Phước, P.15, Q.8) đang nhậu trong nhà. Hai vợ chồng đã uống cạn 1 lít rượu trắng cùng... 40 lon bia.

Nghe nhà bên cạnh (nhà có người vừa ở tù trở ra) có lời qua tiếng lại, bà Hồng bước ra và khi thấy lực lượng công an, bà tưởng công an đến bắt chồng bà nên chửi: “Bắt gì mà bắt, người ta nhậu trong nhà mà cũng bắt nữa hả?”.

“Bà Hồng sau đó chửi bới và dùng tay trái... bóp vào hạ bộ của một cán bộ công an. Sau nhiều lần kêu bỏ ra nhưng không được, cán bộ công an có dùng tay đánh bà Hồng”, đại diện Công an Q.8 (TP.HCM), cho biết.

Thấy vợ bị đánh, ông Tú chạy ra xô đẩy lực lượng chức năng nhằm “giải cứu” vợ.

Sau đó, Công an P.15 đưa 2 vợ chồng bà Hồng về trụ sở làm việc. Qua test nhanh ma túy, công an ghi nhận bà Hồng dương tính với ma túy. Bà Hồng cũng từng có một tiền án về tội “cướp giật tài sản”.

Theo đó, một phụ nữ xảy ra giằng co, xô xát với những người mặc sắc phục công an, kèm đó là âm thanh “công an đánh người! Công an đánh người ”. Sau đó, người phụ nữ bị một cán bộ công an đánh liên tiếp vào mặt.