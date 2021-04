Sóc Trăng: Giám định tâm thần người chú khống chế cháu ruột

Sáng 9.4, Cơ quan CSĐT Công an TX.Vĩnh Châu (Sóc Trăng), cho biết đang nhờ cơ quan chức năng trưng cầu giám định tâm thần nghi can Thạch Thanh Tuấn (24 tuổi, ở ấp Prey Chóp, xã Lai Hòa, TX.Vĩnh Châu) dùng hung khí khống chế cháu ruột , để có cơ sở xử lý theo pháp luật.

Theo thông tin ban đầu từ công an, khoảng 16 giờ ngày 7.4, bà N.T.H (ở ấp Prey Chóp, xã Lai Hòa, TX Vĩnh Châu) đang cho cháu nội là T.T.N (3 tuổi) ăn trước nhà, thì bất ngời bị Thạch Thanh Tuấn (con ruột bà H., chú ruột cháu N.) cầm cây chĩa đâm bà H. nhưng không trúng. Do hoảng sợ, bà H. tức tốc bỏ chạy, để cháu N. ở lại trước sân nhà. Tuấn bế cháu N. chạy vào nhà của chị gái gần đó rồi đóng cửa cố thủ trong nhà. Tuấn cầm dao, chĩa uy hiếp đe dọa giết cháu N.

Hung khí bị công an tạm giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Không thuyết phục được Tuấn, gia đình đã trình báo, cầu cứu công an địa phương. Nhận được tin báo, Công an TX.Vĩnh Châu phân công lực lượng đến hiện trường, tiếp cận, thuyết phục Tuấn thả cháu N. nhưng Tuấn không đồng ý.

Qua quan sát, lực lượng công an xác định Tuấn có biểu hiện không bình thường. Tuấn còn yêu cầu công an phải cung cấp cho y 1 khẩu súng AK, 200 viên đạn, 1 quả lựu đạn... Nếu không đáp ứng yêu cầu thì Tuấn sẽ giết cháu N. Trong suốt quá trình thuyết phục, Tuấn liên tục kề dao vào cổ dọa giết cháu N. Vì vậy, lực lượng công an luôn phải khéo léo tìm mọi cách, vừa vận động thuyết phục Tuấn, vừa tìm cách đảm bảo an toàn cho cháu N.