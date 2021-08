Sóc Trăng: Giãn cách xã hội, 9 người nhậu trong chòi hoang bị phạt 135 triệu đồng

Chiều 5.8, tin từ Công an P.5, TP.Sóc Trăng ( Sóc Trăng ), cho biết đơn vị vừa triển khai các quyết định của Chủ tịch UBND TP.Sóc Trăng về việc xử phạt vi phạm hành chính 9 người (7 nam, 2 nữ) về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người tại nơi công cộng trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ . Mỗi người bị phạt 15 triệu đồng.

Trước đó, chiều 26.7, trong lúc tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự địa phương, lực lượng công an bắt quả tang 9 người đang tụ tập ăn nhậu tại một chòi rẫy bỏ hoang nằm dọc kênh Cầu Xéo, thuộc khóm 3, P.5, TP.Sóc Trăng nên lập biên bản và đưa về trụ sở Công an P.5 làm việc.