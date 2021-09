Sóc Trăng: Khởi tố, bắt tạm giam bị can sát hại hai chị em tại quán nhậu

Chiều 21.9, đại tá Phan Văn Ứng, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can , bắt tạm giam Lê Văn Phương (30 tuổi, ngụ ấp Bào Lớn, TT.Phú Lộc, H.Thạnh Trị, Sóc Trăng) để điều tra về hành vi giết người